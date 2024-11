Kevyn del Desafío XX no está en los planes de Guajira para tener hijos; la mujer reveló sus razones

El pasado viernes 27 de septiembre, Colombia fue testigo de una de las finales más emocionantes en la historia de El Desafío de Caracol TV, ya que en la arena estaban complementados en pareja Kevyn Rua y Guajira, y Darlyn y Sensei, quienes dieron el todo por el todo pero la alegría solo se la llevó el primer dúo, mismos de los que se ha especulado tienen una relación sentimental, rumor que se derrumbó recientemente luego de que Kelly Ríos, nombre de pila de ‘Guaji’, revelará ni siquiera ‘Kev’ está en sus planes para tener hijos.

A pesar de que terminado el reality, Kevyn y Kelly decidieron irse a vivir juntos, ninguno de los dos confirmó que entre ambos hubiese algo más allá de una amistad, teoría que se reafirmó con una de las recientes historias publicadas en la cuenta de Instagram de Ríos, plataforma en la que Ríos realizó una dinámica de ‘Preguntas y Respuestas’, en la que contestó a un interrogante en concreto, “¿Quieres tener hijos?”.

Kevyn Rua - Kelly Ríos

“Tener hijos no es una necesidad, es una decisión. Qué si quiero hijos, sí, quiero tres; qué si estoy lista para tener un hijo en este momento, con la responsabilidad que eso conlleva, no es mi momento. Tercero y lo más importante, no tengo marido. (...) Estoy esperando mi superhombre, proyectado, empresario, que tenga su visión, su misión y sus metas bien claras, y que vaya acorde con mi propósito de vida; esos tres ‘peladitos’ van a salir divinos, hechos con amor”,

La nacida en el municipio de Dabulla, La Guajira, también aprovechó esta dinámica digital para dejar en claro cuál es la virtud que más admira en un hombre, expresando: “Que sin que me diga cuánto dinero tiene en su cuenta de banco, o cuanto posee, yo pueda saber y entender la clase de ser humano que es, y lo que realmente quiere en una mujer”.