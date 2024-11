Francisco del ‘Desafío XX’ rifará la moto que ganó en el reality ¿Qué pasó?

Varias semanas han pasado desde el capítulo final del ‘Desafío XX’, en el que Guajira y Kevyn se enfrentaron contra Sensei y Darlyn en la lucha que mantuvo a los televidentes de Caracol a la expectativa por la copa de los mejores y los 1200 millones de pesos.

PUBLICIDAD

Lea también: ¿Cuántos millones se llevarán los ganadores de ‘Reto 3X Desafío’?

En la histórica prueba final en el box negro se contó con la presencia y guía de Pibe Valderrama y Faustino Asprilla, por haber sido una competencia entre dos parejas de las dos casas.

Desde entonces cada uno de los exparticipantes han estado más que activos en las redes sociales, como lo es el caso de Francisco quien fue el primer eliminado del ‘Reto 3X Desafío’.

Recientemente ha hecho pública la noticia sobre que hará una rifa de la moto que ganó su madre en el ‘Desafío XX’ en el capítulo que marcó a los semifinalistas antes de conformarse los dos equipos de la etapa dorada del reality.

Cada número tiene un costo de 50 mil pesos, y será para comprar un terreno para los niños, por lo que la publicación se llenó de diversas reacciones por parte de los seguidores del exparticipante del ‘Desafío XX’ oriundo de Cúcuta.

Francisco del ‘Desafío XX‘ quiere ser alcalde

Es de recordar que Francisco regresó al ‘Desafío XX’ luego de la expulsión de Marlon y al llegar a la casa Beta poco a poco empezó a contarle su historia a sus nuevos compañeros, como lo es ser padre, pues tiene una niña de 6 años llamada Ámbar, un niño de 3 años llamado Christopher y Samuel de 1 año.

PUBLICIDAD

Seguidamente Karoline le preguntó a lo que se dedica lejos de la Ciudad de Las Cajas, a lo que precisó que allá se dedicaba como operario de aseo, de recolección, y que iba de tripulante en el camión y luego Darlyn le preguntó sobre el proyecto que tiene al salir del ‘Desafío XX’.

“Mi proyecto de trabajar es hasta un año, no más, ya de allí para allá ser independiente porque me está yendo bien en redes, porque de pronto estoy haciendo crecer mi marca o haciendo crecer, como quien dice, la figura de uno. Ya con más seriedad y de letra, me gustaría lanzarme a la alcaldía para el 2027. Yo siento que puedo ser útil para la ciudadanía allá en Cúcuta, hay muchas cosas por hacer, ese es mi proyecto”, respondió Francisco.