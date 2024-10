Marbelle confesó que contaría su vida a partir de inesperado proyecto, ¿adiós a ‘Amor sincero 2′?

Marbelle es una cantante colombiana que desde muy corta edad supo que su camino estaba enfocado en la música y por ende, inició en esta industria, acompañada de su mamá, quien además de impulsarla fue pieza clave para que la bonaverense llegara los principales escenarios del país. Años más tarde, además de alcanzar el éxito musicalmente, dio a conocer varios detalles de su vida a partir de ‘Amor sincero’ del Canal RCN, siendo su expareja, Royne Chávez, padre de su hija, Rafaella, quien causó conmoción con las situaciones de violencia vividas. Actualmente, mentora de ‘La Descarga’ sigue enfocada en sus sueños y ahora Marbelle confesó que contaría su vida a partir de inesperado proyecto.

A pesar de que la cantante sigue destacándose con su carrera como solista, contando así con diferentes éxitos, también desde hace un buen tiempo ha formado parte del equipo de ‘Planchando el despecho’ junto a famosas figuras como Yolanda Rayo, Majida Issa, Laura de León, entre otras, llevando sus voces a diferentes ciudades del país. A pesar de la amplia acogida que ha tenido por parte de sus seguidores, quienes no dudan en expresarle su cariño e incluso pidiéndole que salga la segunda versión de ‘Amor sincero’ debido a la serie de momentos que por supuesto, han pasado en su vida desde la transmisión de la telenovela que se dio en el año 2010.

Marbelle aseguró que quiere hacer un documental sobre su vida

Si bien, en los últimos años han existido una serie de rumores, sobre una nueva versión de esta telenovela, Marbelle durante el evento de estreno de ‘La Descarga’ habló sobre el tema al respecto con Publimetro, donde desestimó que regresara una segunda temporada de ‘Amor sincero’, pues aunque dejó claro que ha tenido que enfrentar diferentes situaciones la cantante desearía lanzar un documental que espera que esta idea se materialice en los próximos años.

“Me han preguntado tal vez de una segunda parte, no, no, veo viable una segunda parte. Me parece que esas segundas partes no son chéveres, se ahoga el recurso, me parece pretencioso. Yo quisiera tal vez llevar ‘Amor sincero’ a las tablas, llevarlo al teatro musical. Me gustaría mejor hacer un documental, donde yo pueda mostrar unas imágenes reales de lo que se hizo en la novela y creo que eso es lo que me gustaría más”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Marbelle.

¿Cuál fue la causa del fallecimiento de la mamá de Marbelle?

La mamá de Marbelle falleció luego de someterse a una cirugía estética y luego de la realización de la misma terminó sufriendo algunas complicaciones que llevaron a su deceso. A pesar de que esta noticia se dio hace varios años, para la artista ella está presente todos los días y la recuerda con todo el amor posible.