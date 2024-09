¿Mostrando su talento? Esta es la fecha en la que Marbelle regresa a la televisión con reality de Caracol

Caracol Televisión es uno de los medios de comunicación más famosos de la televisión colombiana, pues con el paso de los años varios de sus formatos se han convertido en los favoritos por los televidentes, entre los que destacan ‘El Desafío XX’, ‘Yo me llamo’, ‘La Voz’ y ahora se prepara para el gran estreno de la segunda temporada de ‘La Descarga’, donde Marbelle es una de las protagonistas.

Una de las grandes sorpresas expuestas por parte del canal para este 2024 tuvo que ver con la celebración de los 20 años del ‘Desafío XX’, que logró ser todo un éxito desde su primer capítulo, superando así los niveles de ‘rating’ obtenidos hace un buen tiempo. Sin embargo, luego de que los televidentes pudieran participar, otros exconcursantes entraran para ser la dupla perfecta de otros e incluso la integración de nuevas pruebas, el ‘reality’ llegará a su fin el próximo viernes 27 de septiembre, donde solo una pareja será la ganadora.

Si bien, el ‘Desafío XX’ pertenece al horario prime time de Caracol Televisión, termina siendo más que necesario estrenar una producción que logre enganchar de manera similar a los televidentes, tal es el caso de ‘La Descarga’, que llegó por primera vez a la pantalla chica en el año 2023, para posteriormente regresar el próximo 30 de septiembre, donde la música tendrá todo el poder.

Aunque en principio se pensó que el ‘reality’ de Caracol Televisión regresaría con nuevas caras, lo cierto es que la conexión y talento que se tuvo durante la primera temporada sigue presente con el grupo de mentores como lo son Maía, Santiago Cruz, Gusi y Marbelle, quienes pidieron que en esta nueva versión se dejara a un lado la convivencia para que los nuevos talentos demuestren los mejor de sí en el escenario y esta sea la muestra que le dan a los televidentes.

Ahora, las noches de quienes sintonicen Caracol no serán pruebas físicas y de convivencia, sino de música, lo que deja ver que el canal para este año no tiene planillado una nueva versión de ‘Yo me llamo’.

¿Qué dijo Marbelle sobre su regreso a Caracol Televisión?

Marbelle regresa a la televisión siendo la jurado de ‘La descarga’ de Caracol Televisión, acompañado por otros de los grandes músicos colombianos. En medio del video oficial producido por el canal, reiteró: “Yo de entrada por la salud mental de ustedes le propongo que nos vayamos sin convivencia”. Seguidamente, los artistas dieron los paso a seguir para la convocatoria que ya se encuentra abierta.