Marbelle confesó los problemas de salud que vive; tomó medidas contundentes

Una de las artistas que más ha dado de que hablar por su talento y declaraciones ha sido, precisamente, Marbelle, quien sobre sus 10 años de edad inició en la industria artística, teniendo claro que su pasión y talento estaban en la música, muestra clara de ello fue que a pesar de la poca edad con la que contaba llegar a importantes escenarios y con el paso del tiempo su reconocimiento y fama fue aún mucho mayor, encarnando su vida por medio de ‘Amor sincero’ del Canal RCN y además su participación en diversos ‘realities’ de entretenimiento. Sin embargo, durante los diferentes proyectos que adelanta, Marbelle confesó los problemas de salud que vive.

PUBLICIDAD

Si bien, la cantante ha contado con una amplia acogida debido a la voz única con la que cuenta y su capacidad de interpretación a partir de éxitos como ‘Adicta al dolor’, ‘Collar de perlas’, ‘Días nublados’, entre otros. También ha sido blanco de diversas críticas debido a sus constantes declaraciones en contra de Gustavo Petro, pues en pasadas entrevistas ha dejado claro que más allá de ser artista es mamá y ciudadana, motivo por el cual no duda en mostrar su descontento de manera contundente.

¿Qué pasó con la salud de Marbelle?

En medio de la serie de compromisos con los que cuenta Marbelle, entre los que se destacan su presencia en una nueva temporada de ‘Planchando el despecho’, rol que integra con las grabaciones de la segunda temporada de ‘La Descarga’ de Caracol Televisión, lo que quiere decir que el tiempo para compartir con su familia resulta un poco complicado, sin embargo, busca pasar una tarde con su hija, Rafaella, quien desde su nacimiento en su mayor prioridad.

Ahora, antes de los que serían los ensayos del grupo musical, Marbelle mostró que nuevamente un virus se alojó en su cuerpo: “Bueno, ustedes ya saben que yo estoy con el ritmo de ‘La Descarga’ y con nuestras funciones de ‘Planchando el despecho’, ya estoy aquí en el teatro preparándome para esta noche. Haciendo un poquito de terapia porque he estado con una gripa un poco fuerte, pero aquí está mi salvación como siempre. Ayer me puse, hoy también vino acá al teatro a cuidarme, es un angelito mi amor. Ay, horrible, pero miren, ya voy todo perfecto, con todo el protocolo. Me pusiste una bomba atómica, esta vez nada para adelgazar, ni nada de eso, es solo para la gripa”.

La encarga de la salud para los temas resaltó que en este momento la artista se encuentra con dosis homeopáticas y con corticoides con el fin de que Marbelle pueda seguir brillando en el escenario.