“Toda la honra para Dios”: Daniel Arenas recibió especial noticia luego de salir de programa de Telemundo

Daniel Arenas es un actor y presentador colombiano que desde muy corta edad tuvo claro que su pasión estaba enfocada en la televisión. Los inicios del bumangués se dieron en producciones como ‘Los reyes’, ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ que lo llevaron a intentar conquistar nuevos horizontes, entre ellos México, su segundo hogar, pero años más tarde, le dio paso a su faceta como presentador en Telemundo, a la cual le puso fin hace poco tiempo y ante la incógnita sobre si regresará a Colombia, Arenas recibió especial noticia luego de salir de programa de Telemundo.

Arenas terminó siendo toda una sorpresa, luego de que se confirmara su participación en el programa ‘Hoy día’ de Telemundo, ya que durante varios años logró destacarse en la actuación, convirtiéndose así en el galán de las telenovelas. Aunque en principio no fue sencillo, con el paso de los días terminó sacando a flote su personalidad, lo que precisamente terminó siendo un plus y que lo llevara a ser uno de los más queridos de la producción por parte del público, ya que este es trasmitido durante la semana como un programa matutino.

Sin embargo, luego de más de un año, la pareja de Daniela Álvarez decidió dar un paso al costado diciéndole adiós a este programa y posteriormente se ha dejado ver todavía en suelo estadounidense, aunque se pensó que luego de salir del aire regresaría a Colombia, en medio de un en vivo, Arenas dejó claro su deseo por seguir en Estados Unidos.

“Mi meta no era simplemente venir a trabajar aquí con contratos temporales. Quería vivir de manera más legal y libre (…) En algún momento tener mi residencia, estar en el país de forma más legal y más libre, porque antes dependía de mis contratos de trabajo”, fueron algunas de las declaraciones expuestas por parte de Daniel Arenas.

Asimismo, el presentador y actor aseguró que después de varios meses buscando quedarse de manera legal y por ende, visitando diversos asesores, actualmente por fin lo tiene en sus manos, teniendo así la oportunidad de quedarse en Estados Unidos sin problema alguno: “Este proceso ya culminó y al final ya tengo mi ‘green card’, mi residencia americana. No se la debo a nadie, solo me la debo a mí con mi carrera. Me siento muy bendecido y agradecido de haber podido llevar a feliz término este proceso. Toda la Honra y Gloria es para mi Dios todopoderoso y eterno”.

Cabe resaltar que hasta el momento se desconoce si Daniel Arenas regresaría a la televisión como actor o presentador, ya que no ha revelado mayores detalles al respecto.

¿Cuántos años tiene Daniel Arenas?

Daniel Arenas actualmente tendría 45 años edad y ahora buscaría, al parecer, seguir el mismo sueño con el que cuenta Daniela Álvarez, su pareja, que es precisamente conformar una familia juntos.