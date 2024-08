Daniel Arenas mostró a qué se dedica luego de su repentina salida como presentador de Telemundo, ¿tiempos mejores?

Uno de los actores colombianos más reconocidos a nivel internacional es precisamente, Daniel Arenas, quien si bien, tuvo los inicios de su carrera en Colombia, gracias a producciones como ‘Protagonistas de nuestra tele’ y ‘Los reyes’, gracias al esfuerzo y dedicación con su carrera llegó a la televisión mexicana interpretando a varios galanes de telenovela en novelas como ‘Teresa’ y ‘Gata Salvaje’. Posteriormente, el bumangués le dio paso a su faceta como conductor de ‘Hoy día’ de Telemundo, apoyado, por supuesto, de su pareja, Daniela Álvarez. Sin embargo, ya son varias las semanas en las que decidió renunciar y recientemente mostró a qué se dedica al salir del programa.

PUBLICIDAD

La renuncia de Daniel de Telemundo terminó siendo toda una sorpresa para los televidentes, ya que durante el año y medio que estuvo siendo parte del programa, logró ganarse el cariño de los televidentes gracias a su sencillez y carisma ante las pantallas, sin embargo, optó por no revelar mayores detalles con respecto con respecto a su sorpresiva salida, pero lo cierto es que no ha hecho a un lado sus redes sociales. Aunque han sido pocas sus apariciones en plataformas digitales se ha mostrado disfrutando de esta etapa fuera de la televisión.

Daniel Arenas se mostró cumpliendo exigente rutinas de ejercicio, pues cabe recordar que hace pocos meses confesó que algunas de las repercusiones que le dejó el nuevo años fueron aquellos kilos de más, motivo por el cual desde aproximadamente el mes de febrero o quizás marzo comenzó no solo con ejercitar su cuerpo, sino también a través de diversos masajes y tomando como ayuda algunos aparatos.

Lo cierto es que Arenas no pierde tiempo y aunque su salida de ‘Hoy día’ de Telemundo dejó una tristeza en su corazón sigue pensando en su calidad de vida y se espera que próximamente confirme un nuevo rol debido a la amplia visibilidad con la que cuenta y por ende, la experiencia que tiene.

¿Cuál fue el mensaje de Daniela Álvarez tras la salida de Daniel Arenas de Telemundo?

Daniela Álvarez y Daniel Arenas llevarían poco más de dos años de relación, donde su amor ha sido un tema bastante comentado, ya que durante un buen tiempo no se dejaron ver juntos, sin embargo, en medio de tantos rumores dejaron claro que estaban juntos durante un evento y con la reciente renuncia de Arenas de ‘Hoy día’ las palabras por parte de su novia no se hicieron esperar resaltando: “Te aplaudo y te admiro. No muchas personas son capaces de tomar decisiones como estas. Tu Fe inquebrantable y esa enorme certeza en tu corazón te seguirán llevando por el mejor de los caminos”.