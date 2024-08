Daniel Arenas tomó ‘medidas desesperadas’ para quedarse en EE. UU. tras su salida de Telemundo

Daniel Arenas es un actor y presentador colombiano, destacado por su participación en producciones como ‘Protagonistas de nuestra tele’, ‘Los reyes’, ‘La gata’, ‘Teresa’ y recientemente fue conductor del programa ‘Hoy día’ de Telemundo al que renunció hace pocos días. Además de su sonada relación con Daniela Álvarez, exreina de belleza, presentadora y modelo, con quien lleva más de dos años de noviazgo e incluso habría planes de matrimonio e hijos.

Luego de la sorpresiva salida de Arenas de Telemundo han sido varios los rumores con respecto a una posible influencia de Pepe Aguilar, padre de Ángela Aguilar, pues se viralizó un video en el que el presentador dejaba clara su molestia frente a las infidelidades, sin embargo, este habría sido tergiversado, pues constantemente los presentadores se reunían para debatir sobre diferentes temas y no uno en especial como se llegó a pensar.

Si bien, han sido pocas las apariciones de la pareja de Daniela Álvarez por medio de su cuenta de Instagram, la más reciente tuvo que ver con su proceso migratorio: “Familia se acuerdan de que les dije que quería contarles de mi proceso migratorio para hacerme residente de este maravilloso país. Aquí va la primera parte del bonito trabajo que se hizo, una vez más gracias al abogado Jorge Rivera y su excelente equipo de trabajo”.

Seguidamente, Daniel Arenas compartió un video en el que se encontró con el respectivo abogado para relatarle su situación: “Como te conté en el programa, yo en este momento tengo una visa de trabajo con Telemundo que es por 2 años, que es la O1, pero mi intención es poderme quedar en los Estados Unidos indefinidamente. Entonces no sé si tengo que aplicar a una visa distinta, si tengo que cambiar el estatus a una residencia, quiero que tú me enseñes y me ilustres en el tema”.

Ante las declaraciones del expresentador de Telemundo, el abogado le indicó que podría apuntar a una visa de EB1, aquellas para personas con perfiles profesionales destacados y aptitudes extraordinarias debido a la exitosa carrera con la que cuenta Daniel Arenas de más de 20 años en países como Colombia, México y Estados Unidos. Finalmente, tanto el bumangués como el jurista hablaron de los requisitos con los que debe contar la pareja de Daniela Álvarez para poder alcanzar la residencia en este país.

Daniela Álvarez apoyó a Daniel Arenas luego de su salida de Telemundo

Daniel Arenas apareció por medio de sus redes sociales, donde aprovechó para agradecer el tiempo que estuvo en ‘Hoy día’ de Telemundo, a sus compañeros, gente de la producción y por supuesto, sus fans: “Soy un hombre de FE y eso me hace agradecer más que pedir (…) “Hoy, hace una semana, decidí cerrar un ciclo inesperado en mi vida, no por falta de gratitud, sino porque entiendo que tengo un propósito más grande que cumplir.”

Por supuesto, fueron varios los mensajes de apoyo por parte de sus fans, donde el que se destacó fue el de Daniela Álvarez, novia de Arenas: “Te aplaudo y te admiro. No muchas personas son capaces de tomar decisiones como estas. Tu fe inquebrantable y esa enorme certeza en tu corazón te seguirán llevando por el mejor de los caminos”.