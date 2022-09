“Soñamos tener familia, tener hijos”: Daniela Álvarez sobre sus planes con Daniel Arenas

En una reciente entrevista Daniela Álvarez, reconocida presentadora, comentó detalles de su relación sentimental con el actor Daniel Arenas. Aseguró que su pareja es un “ángel” para ella porque la protege y que siempre la quiere cuidar. Además, habló de sus planes de familia y que le gustaría tener mellizos.

El periodista Carlos Ochoa entrevistó a Daniela Álvarez durante un evento en Medellín. En el diálogo reveló detalles de su relación sentimental con el actor y de los planes que tienen como pareja.

“Es un ángel, es un hombre que siempre quiere cuidarme, protegerme. Eso lo necesitaba en mi vida, porque yo no es que sea muy del autocuidado, siempre me ha gustado la adrenalina (...) en mi nueva condición necesitaba a una persona que me dijera: cálmate un poquito. Él es muy amoroso”, relató.

Luego agregó: “Soñábamos de toda la vida tener familia, tener hijos, estar juntos para toda la vida. Es un buen partner que he encontrado en el camino y que solo Dios sabrá las oportunidades que nos dará para estar mucho tiempo juntos”.

¿Niño o niña? Daniela Álvarez sobre posible embarazo

Ante la consulta de cuál sería su preferencia a la hora de tener hijos, dijo que: “siempre he pensado que quiero tener gemelos, que sea en la misma barriga un hombre y una mujer. Yo creo que lo he deseado tanto que ojalá se me cumpla el milagro”.

Ochoa luego le preguntó a Daniel Arenas sobre su posición respecto a la respuesta de Daniela de querer gemelos.

“Son decisiones de Dios, yo creo que ni siquiera son de uno. Cuando eso llega es porque mi Dios lo permite, por ahora viviendo el proceso, felices, enamorados, disfrutando de cada bendición de la vida, cómo estás estar aquí contigo con salud”, dijo el actor.