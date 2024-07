Daniel Arenas le ‘cantó la tabla’ a presentadora que puso en igualdad el amor con la infidelidad, “está normalizando”

Daniel Arenas es un presentador y actor colombiano que a sus 45 años de edad ha sabido destacarse en diversas producciones como lo son ‘Los reyes’, ‘Gata salvaje’, ‘Teresa’, entre otras. Actualmente, forma parte del equipo de Telemundo, específicamente en el programa de entretenimiento ‘Hoy día’, donde es uno de los conductores y hace varios días, Arenas, novio de Daniela Álvarez, le ‘cantó la tabla’ a presentadora que puso en igualdad el amor con la infidelidad.

El bumangués no estuvo solo durante este capítulo del programa, pues Coronel llegó al programa ‘Hoy día’ de Telemundo, luego de que hacer parte del ‘reality’ de cocina, ‘Top chef VIP’, donde logró destacarse debido a su talento gastronómico, así como también su sencillez y carisma, tanto como con los participantes como con su presentadora Carmen Villalobos, quien lloró su salida.

En medio de su estadía bajo la cadena Telemundo, Gabriel, esposo de Daniela Ospina, también tuvo tiempo para revelar algunos detalles con respecto a su vida y de paso, algunos temas como lo son las infidelidades durante el programa ‘Hoy día’, en compañía de sus presentadores entre ellos, Arenas, la pregunta general tuvo que ver con: “¿Una relación que comienza con una infidelidad está condenada al fracaso?”

Uno de los primeros en referirse al tema fue la pareja de Daniela Ospina, quien reiteró: “La infidelidad no es hacia otra persona, sino a ti como persona. O sea, cuando le eres infiel a alguien, te estás siendo infiel a ti. Te estás engañando a ti, para que estás con esa persona, si no te sientes pleno con ella (…) Te estás faltando el resto a ti, a tu hogar, a tus principios, a lo que tú puedas tener como valores”. Mientras que Coronel daba su opinión con respecto a este tema, las declaraciones por parte de Daniel Arenas tampoco se hicieron esperar, interrumpiéndolo para dejar claro que estaba de acuerdo con él.

“‘La engañé no se dio cuenta’. Hey, te engañaste tú (…) No podemos permitir en este programa que no está viendo un público y que somos ejemplo para ellos que pongamos la palabra amor en igualdad con la infidelidad, me perdonas. Una cosa es cariño, ‘te aprecio, te admiro, pareja’, pero otra cosa es te amo, si yo te amo no te soy infiel. Discúlpenme. No es escala de valores, por eso la sociedad está como está, estamos normalizando que quien ama puede ser infiel, olvídate, eso no es amor verdadero”, agregó de manera contundente Daniel Arenas.