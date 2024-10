Aleja del ‘Desafío’ se fue en contra de Sensei por culpa de millonaria suma; le tocó sacar pantallazos

Caracol Televisión es uno de los canales nacionales con más amplia acogida en el país teniendo en cuenta los años que lleva frente a la pantalla brindándoles información de primera mano a los televidente y también cada año nuevas producciones que buscan ser todo un éxito en la pantalla, pues tal es el caso del ’Desafío XX’ que lleva 20 años al aire contando con diferentes vencedores, entre ellos, Aleja Martínez, quien se fue en contra de Sensei por culpa de millonaria suma.

Alejandra Martínez se convirtió en la ganadora del ‘Desafío The Box’ del año 2023, llevándose el triunfo frente a Guajira y por los hombre fue Sensei. El mencionado triunfo les permitió a ambos unirse mucho más e incluso forjar una fuerte amistad, sin embargo, desde hace varios meses, la distancia ha sido la protagonista y hace pocos días salió a la luz la situación que los terminó alejando.

En un primer momento se viralizó un video en el que Sensei se encuentra reunido con otros exparticipantes del ’Desafío’ de Caracol, donde cuenta que él accedió a darle dinero a Aleja en medio del problema que tuvieron con un vehículo: “que ella necesitaba que yo le respondiera por 14 millones y yo pero bebé las cosas no son así, yo ya me asesoré (…) Yo no tengo nada con ella, ella fue la que se emp$t& conmigo (…) No ella no me recibió cuatro millones que yo le iba a dar, dijo que no que eran 14”.

Como era de esperarse Aleja no guardó silencio ante las declaraciones de Sensei y por medio de su cuenta de Instagram indicó: “Miren esto. Me dejó sin carro y dice que yo no le quise recibir los cuatro millones de pesos. Me tocó sacar pantallazos”.

Seguidamente, la ganadora del ’Desafío The Box’ dejó ver algunas de las conversaciones que sostuvo con Sensei en las que se lee: “Alejandro, todos lo ayudamos a usted para que no le quitaran el pase, desde Jack, mi mamá, la señora clara y yo... confiando en su buena fe que me iba a ayudar y solucionar. Por eso le pregunté 2 veces, si sí estaba bien para ayudarme a manejar. Tranquilo no pasa nada. ¿Cuándo me consigna y dejamos eso así?”

Cabe resaltar que en el último mensaje revelado Alejo es que vuelve a escribirle a Sensei por medio de un signo de interrogación haciendo referencia a la consignación que hasta el momento no se habría dado. Hasta el momento se desconocen más detalles con respecto a la situación entre estas figuras del Desafío.

¿Cuántos millones se ganó Aleja del ‘Desafío The Box’?

Alejandra Martínez se convirtió en la ganadora del ‘Desafío The Box’ llevándose consigo 400 millones de pesos, al igual que Sensei, siguiendo adelante con cada uno de sus proyectos, además la desafiante adquirió el apartamento de sus sueños para ella y su familia.