Aleja del ‘Desafío The Box’ se fue en contra de Guajira y sacó a relucir ser la ganadora del reality 2023, “Dios me ama”

El ‘Desafío’ es uno de los ‘realities’ más famosos de la televisión colombiana, pues a lo largo de 20 años ha hecho parte de la parrilla de contenidos de Caracol Televisión, donde ha logrado liderar el ‘rating’, temporada tras temporada. Ahora, con la nueva idea de juego, son varios los exparticipantes que regresaron a la competencia, donde la serie de comentarios no se han hecho esperar y recientemente Aleja del ‘Desafío The Box’ se fue en contra de Guajira por tratarla de débil.

Más allá de las diferentes competencias que deben superar los desafiantes, si quieren seguir dentro del ‘reality’ y llevarse el premio mayor, eligieron a aquellos exparticipantes quienes para ellos contaban con el nivel físico necesario para medirse a cada una de las pruebas y así ser la dupla perfecta, siendo una de las mayores sorpresas la llegada de Guajira, quien fue la finalista del programa en la versión 2023, pues aunque para muchos televidentes ella era la ganadora, por cuestión de segundos quien se lo terminó llevando fue Aleja.

Alejandra Martínez, quien no hizo parte de esta temporada 2024, recientemente no dudó en referirse a las declaraciones que hizo Guajira hace unos días, dejando su descontento por las mismas: “Y la verdad me sorprende bastante, de mí pueden hablar, pueden decir lo que ustedes quieran, pero hay cosas que yo digo no, no espera y más Guajira, o sea. Y dice que fue una estrategia de las mejores para dejar a las débiles al final. ¿A cuáles? Si yo fui la mujer que tuve más chalecos en el Desafío, tuvo casi 4 o 5 chalecos al final, seguidos 1 a 1 me enfrenté y a todas las saqué, en la final la saqué a ella.

Pues no sé si fuese tan débil, yo creo que hubiese pasado cosas diferentes o ella hubiese ganado. Si es la mejor, ¿no? Qué vaina y para concluir para los que dicen que fue solo suerte, les recuerdo que tuve siete muertes más una final, o sea que tuve ocho golpes de suerte. Uy, dios, me ama. La suerte que ustedes quisieran tener bebés”, agregó Aleja Martínez, del ‘Desafío The Box’.

Como era de esperarse la serie de comentarios por parte de sus seguidores no faltaron, donde en su mayoría le dan la razón a Guajira, resaltando que el triunfo de Aleja en el ‘Desafío The Box’ fue suerte, pues quien realmente merecía el premio era su contrincante y prueba clara de ello es que Guajira está haciendo parte de esta nueva versión y Aleja no.