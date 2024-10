Presentadora confesó que la echaron de programa de Caracol por mala, “fue lo mejor que me pasó”

Uno de los programas que durante años se encargó de entretener a los televidentes de Caracol Televisión, fue precisamente ‘También caerás’, una producción de humor que contaba con diversos apartados y presentadores para cada una de sus secciones, sin embargo, hace pocos días salió a luz que a una presentadora la echaron del programa de Caracol por mala.

Se trata de la presentadora y actriz, Katherine Porto, quien en sus inicios hizo parte del NotiCaribe siendo la conductora del informativo, para posteriormente llegar a los principales medios de comunicación como Caracol Televisión, aunque en el mencionado medio de comunicación no figuró en el noticiero si lo hizo a través del programa ‘También caerás’, que durante varios años fue icónico para las tardes de los televidentes.

Si bien, este hecho se dio ya hace varios años, lo cierto es que hace pocos días, Katherine Porto estuvo una entrevista con Pulzo, donde confesó que fue echada del programa de Caracol, según ella por mala presentadora: “Cuando fui a presentar ‘casting’ en RCN, me pidieron algunas pruebas de mi presentación. Yo estaba presentando ‘También Caerás’, pero me echaron por mala presentadora, los libretos no eran buenos”.

Seguidamente, la actriz le aseguró al mencionado medio de comunicación que su aparición en ‘También caerás’ terminó siendo su primera aparición en televisión nacional, por ende, trajo consigo una gran responsabilidad, además del cambio de ciudad, ya que tuvo que radicarse en la capital colombiana y dejar atrás a su natal Cartagena. Si bien, Porto asumió este reto con todo el profesionalismo posible, aseguró que cuando “la botaron por mala presentadora” sostuvo que los libretos eran pésimos.

“Fue lo mejor que me pasó, porque si no hubiera sido por eso, no hubiera presentado ‘La isla de los famosos’, de RCN, me hicieron un favor”, fueron las declaraciones que añadió Katherine Porto, pues terminó siendo parte de este famoso ‘reality’ del Canal RCN, brindándoles a los televidentes aquellos detalles que ocurrían con los participantes lo que la llevó a ser una de las principales figuras.

¿Quién es el hijo de Katherine Porto?

Katherine Porto tiene un único hijo que estaría llegando a sus 25 años de edad, tratándose de Alejandro Araújo, quien es fruto de una pasada relación de la cartagenera con Alberto Araújo. Con pocos años de edad, Alejandro terminó viviendo con su papá en Cartagena debido a los diferentes problemas que enfrentaba por aquel momento la actriz, a pesar de ello cuenta con una buena relación con su hijo y resalta que es lo más importante para ella.