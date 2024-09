‘Desafío XX’: Sensei y Jerry discutieron por el apego al dinero

Durante el capítulo 109 del ‘Desafío XX’ iniciaron las finales que definirían a una de las primeras parejas en ser confirmadas para la final del ciclo dorado del reality de Caracol, la edición llegó tras los sucesos de ‘la revancha’ en la que la casa Tino ganó.

La presentadora Andrea Serna les indicó que tendrían que asistir a una cena especial que les tenía preparada María Fernanda Aristizábal en el club house de la Ciudad de las Cajas a las que los participantes acudieron ataviados de manera semiformal.

Al llegar, la tensión se apoderó del lugar y es que la rivalidad entre ambos equipos está a flor de piel luego del impase en el que Tino quiso cobrarles 80 millones de pesos para recuperar lo que Pibe les quitó en un castigo, y estos se negaron.

Una discusión que se veía venir

María Fernanda Aristizábal rompió el hielo al preguntarles cómo había estado la prueba millonaria, a lo que Jerry contestó que estuvo muy pareja y que la definición fue por solo segundos y seguidamente preguntó por el dinero.

“Yo quiero hacer una pregunta, ¿por qué no nos cobraron 40 barras o 50 barras? Lo que venía pasando en los ciclos, por lo menos iban a aumentar a 50 barras”, cuestionó Jerry. Ante la interrogante Natalia contestó que “pues ustedes no hicieron una contrapropuesta, sino fue como ahí y nosotros listos”.

Por su parte, Guajira precisó que no sabían que tenían esa posibilidad a lo que Natalia indicó que sí la hacían podían negociar. Jerry volvió a intervenir para decir que “en este punto todo el mundo cuida el dinero, ustedes saben que es súper importante, hay proyectos, negocios, familia de uno y 80 barras siempre era bastante dinero”.

¿Hay o no apego al dinero?

Sensei no dudó en romper el silencio para hacer la pregunta de rigor “¿por qué tanto apego al dinero del juego cuando hay algo más grande más adelante?”. Jerry no tardó en reiterar que habrá un solo campeón de los 1200 millones de pesos y que no todos, por lo que había que estar consiente de eso.

“No es apego al dinero, son a los proyectos, a la visión, al propósito” contestó Jerry cuando Sensei los invitó a imaginar lo que habría pasado en el último castigo si hubiera salido quitarles el 100 % del dinero.

Es de recordar que el primer castigo que salió era de sostener huevos durante 24 horas y al ver lo rudo que era estos decidieron arriesgarse a cambiarlo por uno más suave que terminó siendo pararse sobre unas plataformas por una hora cada determinado tiempo. “Fue lo que ustedes pensaron, por eso escogieron el segundo y ahora yo te hago la pregunta ¿por qué el apego al dinero?”, le cuestionó Jerry.

Guajira mintió

Tras esto llegó la intervención de Guajira en la que aseguró que ellos no tenían pensando cobrarles el arriendo en caso de ganar, sin embargo, no fue así. Pues antes de salir a la revancha se plantearon varios escenarios.

Uno de ellos era ponerles el arriendo en 2 millones de pesos para que no lo pudieran pagar ya que Tino solo tenía un millón de pesos. El otro era ponerlo en 40 millones de pesos y el último que sería pagando con oficios dentro de la casa Pibe.