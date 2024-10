“Desprevenida”: hijo de Sara Uribe contó que quiere tener novia y así reaccionó la presentadora

Sara Uribe compartió un emotivo e inesperado video en su perfil de Instagram en donde dejó ver cómo manejó una situación con su hijo, Jacobo, en donde el pequeño le confesó que quería tener una novia, dejando ver que incluso ya tiene una pequeña enamorada en el mismo colegio donde está estudiando.

A través de una gran cantidad de historias en Instagram, la presentadora ha dejado claro el profundo amor que siente por su hijo, protagonizando tiernas historias junto a él en donde aparece paseando en diferentes parques, compartiendo algunas de sus ocurrencias y presentando algunos actos tiernos del pequeño.

Y a propósito de esto, la joven decidió seguir aportando más evidencia al respecto al mostrar otra faceta tierna del pequeño, compartiendo en un video de Instagram cómo terminó manejando la situación en la que Jacobo le pidió permiso para tener una novia.

En el clip se puede ver que el niño le pregunta a su mamá si puede tener novia, indicando que ya tiene a una pretendiente que es “muy buena”, “muy linda” y que recibe muy buenos tratos de su parte.

Sin embargo, Sara Uribe decide ponerle un alto a la situación al indicarle a su hijo que él está muy pequeño para tener una novia, dándole a entender que si bien puede hablar con la niña, jugar con ella y ser todo un caballero, de momento las cosas no pueden ir más allá.

Pese a esto, la colombiana apoyo la amistad que Jacobo tiene con su compañera, indicando que le va a comprar una chocolatina para que se la regale a la niña cuando la vuelva a ver.

Sara Uribe quedó asombrada por la petición de su hijo

En la descripción del video, la presentadora dejó ver que esta petición de su hijo la dejó sorprendida, indicando que no sabía que el niño había crecido tanto, al punto de que ya estaba fijándose en las niñas.

“Nunca, nada, me preparó para algo como esto. @jacoboguarinuribe me tiene con el ♥️ en la mano (...) Me agarró desprevenida y yo, intentando pilotear la situación, hice lo que pude”, escribió Sara Uribe en la descripción del post en Instagram.

Seguidamente resaltó la buena relación que tiene con Jacobo, algo que queda en evidencia al ver la confianza que tiene con su mamá para hablarle de este tipo de cosas: “me interesa que Jaco no tenga miedo para decirme las cosas, que se abra a mí y sepa que siempre voy a ser esa mamá que lo escucha con amor y pone límites sanos”.