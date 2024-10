¿Sara Uribe salió de viaje a buscar una pareja? Esto dijo la presentadora

Sara Uribe le dejó saber a sus seguidores que está pasando un rato agradable lejos de Colombia, publicando en sus historias lo bien que le ha estado yendo en su paso por Puerto Rico. Y a propósito de esto, luego de que un seguidor le preguntara si fue a este país a buscar una pareja, la joven no dudó en arrojar algo de información al respecto.

La presentadora suele ser muy abierta a la hora de compartir detalles sobre sus diferentes facetas a través de las redes sociales, dejando ver cómo le va en sus proyectos dentro de las redes sociales, cómo se desenvuelve en su faceta de mamá, además de otros detalles personales.

Y a propósito de esto, la joven decidió compartir en sus historias de Instagram que en los últimos días ha estado disfrutando de lo que Puerto Rico tiene para ofrecerle a sus turistas, desde su gastronomía hasta paisajes muy agradables.

Pero a pesar de estar pasando un buen momento en este país, Sara Uribe no se olvidó de sus seguidores, invitándolos a que le hicieran algunas preguntas de todo tipo, de modo que pudiera interactuar con ellos mientras compartía algunas imágenes de su viaje.

Aprovechando la oportunidad, un usuario de Instagram no dudó en sugerir que el viaje de la colombiana hasta Puerto Rico fue con el fin de buscar algún “moso”, asegurando que “el tiempo nos dirá la verdad”.

Ante esto, la modelo no se quedó callada y decidió responder de manera contundente: “la verdad es que sí. Me vine a Puerto Rico a buscar un MOSO (con S) que me ayude con las labores del hogar porque sola no puedo, mor. Porque moso o mosito con S significa eso. Ojalá lo encuentre y me lo pueda llevar para que me ayude a limpiar la casa y manejar el carro”.

Sara Uribe tiene otro viaje planeado para el siguiente año

Hace varios días, la colombiana le informó a sus seguidores que próximamente llevará a cabo uno de sus sueños, dejando ver que se trata de un viaje a un destino que tiene muchas ganas de visitar desde hace un buen tiempo.

“Mis amores, me les voy para Tailandia, ustedes no saben la emoción que yo tengo, este es como uno de los sueños más grandes que he tenido en mi vida y que también lo cumplí”, dijo muy emocionada Sara Uribe en una historia de Instagram.

Cabe destacar que este viaje por 16 días y 12 noches cuenta con varios detalles adicionales como paquetes turísticos, comidas y trasladados a diferentes ciudades de este país, con un costo de 4.850 dólares, lo que supera los 20 millones de pesos colombianos.