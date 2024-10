“¿Qué necesidad?”: Sara Uribe se quejó por un visitante indeseado en su habitación

Sara Uribe dejó ver que no tenía la privacidad que quería en la habitación de un hotel donde estuvo hospedada recientemente, mostrando cuál fue su reacción al notar que tenía un visitante no deseado. Y ante esto, la joven no dudó en llamar rápidamente a un miembro del personal para que se encargara de la situación.

La presentadora ha estado pasando unos días bastante tranquilos, publicando en sus historias de Instagram lo bien que la estuvo pasando hace poco en Puerto Rico, disfrutando de todo lo que este país centroamericano tiene para ofrecerle a sus turistas.

Sin embargo, aclaró que también aprovechó este viaje para trabajar un poco en un nuevo proyecto que está llevando a cabo, tratándose de un pódcast. Y su paso por este país le dio la oportunidad de poder trabajar en esta nueva idea.

Y si bien Sara Uribe ya se encuentra en Colombia, sus días de relajación no han terminado, ya que a través de su perfil en Instagram compartió que estaba recibiendo muy buena atención en un hotel de Antioquia, publicando contenido al respecto.

Pero no todo fue tan relajante, ya que vivió una experiencia un poco tensa al darse cuenta que en su habitación se encontraba un visitante indeseado: un caracol ubicado en las vigas del techo del cuarto. Y ante esta situación, la influencer y su compañera no dudaron en llamar a un miembro del personal para solucionar la situación.

¿Sara Uribe se pudo deshacer de su visitante inesperado?

En un clip compartido en un carrusel de Instagram se puede ver cómo uno de los miembros del personal del hotel atiende el llamado de la colombiana, quien le pidió que retirara al caracol del techo.

“Ay, amigo, cójanos ese caracol (...) Ay, amigo, que no me vaya a caer eso encima”, dijo la compañera de Sara Uribe que estaba en la misma habitación con ella mientras el hombre buscó una silla para intentar bajar al animal de manera segura, mientras que la influencer lo tomó con un poco más de calma.

Sin embargo, el video se interrumpe antes de conocer si pudieron bajar de manera segura al caracol o tomaron otras medidas para evitar una situación incómoda.