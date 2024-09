Sara Uribe reveló la millonada que gastó para cumplir uno de sus sueños

Sara Uribe compartió con sus seguidores que en los próximos días podrá cumplir uno de sus sueños, mostrando en una serie de historias de qué se trata este evento y lo feliz que está por poder disfrutar de esta experiencia. Además, dejó entrever la gran cantidad de pesos que cuesta poder cumplir este capricho.

La presentadora suele mostrarse muy activa a través de las redes sociales, compartiendo todo tipo de detalles de su vida, no solo en lo que respecta a su faceta de modelo y con sus pautas publicitarias, sino también otros aspectos personales como su rol de mamá.

Pero también le gusta compartir con sus seguidores varios momentos felices que suceden en su vida, muchos de ellos relacionados con el mundo profesional al hablar de oportunidades de trabajo, además de otros aspectos que giran alrededor de ella.

Y a propósito de esto, Sara Uribe le informó a sus seguidores que próximamente llevará a cabo uno de sus sueños, dejando ver que se trata de un viaje a un destino que tiene muchas ganas de visitar desde hace mucho tiempo.

“Mis amores, me les voy para Tailandia, ustedes no saben la emoción que yo tengo, este es como uno de los sueños más grandes que he tenido en mi vida y que también lo cumplí”, dijo muy emocionada la joven en una historia de Instagram.

La colombiana también grabó el momento en el que recibió la noticia de que podría visitar este país oriental, dejando ver su emoción en el proceso.

¿Cuánto cuesta un viaje de Colombia a Tailandia?

En la misma serie de historias, la influencer aprovechó para compartir más información sobre su travesía, dejando ver que no será algo improvisado, sino que tendrá su respectivo itinerario, mostrando que será un viaje de 16 días y 12 noches.

A través del anunció de una agencia de viajes, Sara Uribe dejó ver que este tipo de viajes está valorado en 4.850 dólares, lo que supera los 20 millones de pesos colombianos, haciendo de este un destino tan exótico como costoso.