¿Se va del país? Sara Uribe inició un nuevo proyecto en Puerto Rico

Sara Uribe le compartió a sus seguidores que en estos últimos días no solo ha estado pasándola bien y vacacionando en Puerto Rico, sino que también ha estado un poco productiva sacando adelante un nuevo proyecto que comenzó en este país, informando sobre lo que tratará esta oportunidad.

PUBLICIDAD

La influencer suele ser muy abierta a la hora de compartir todo tipo de contenido en sus redes sociales, no solo limitándose a las pautas publicitarias, sino también a muchos aspectos personales alrededor de ella y de su hijo, Jacobo, además de pronunciarse con algunos mensajes de empoderamiento dedicados a sus seguidoras.

Puede leer: Sara Uribe reveló la millonada que gastó para cumplir uno de sus sueños

Pero en esta oportunidad, la joven no se enfocó en otras marcas o en aspectos su día a día, sino que le contó a sus seguidores que durante su paso por Puerto Rico no solo se ha dedicado a tomarse un tiempo de descanso y conocer nuevas culturas, sino que también empezó a trabajar con uno nuevo proyecto.

“Puerto Rico siempre tiene cosas fascinantes para mí: me han acogido y ahora hace parte de #AFuegoConSaraUribe, un podcast que viene para llevarles música, entrevistas y viajes increíbles con artistas mundialmente reconocidos”, escribió Sara Uribe en una de sus más recientes publicaciones en Instagram.

En el mismo post, la joven dio a conocer que el proyecto empezó a tomar forma con algunos segmentos grabados en este país, dando a entender que este viaje la inspiró para darle forma al contenido.

“Estuve unos días en #LaIslaDelEncanto y volví a soñar, volví a presentar, ahora para mí, para mi propio proyecto”, contó la colombiana.

PUBLICIDAD

Lea también: ¿No se adaptó? Sara Uribe contó por qué no siguió trabajando en la televisión

Sara Uribe la ha estado pasando muy bien en Puerto Rico

Desde la semana pasada, la presentadora ha compartido varias fotos y videos sobre lo mucho que está disfrutando Puerto Rico y de todo lo que tiene para ofrecerle a sus turistas, desde su gastronomía hasta paisajes muy agradables.

Pero a pesar de estar pasando un buen momento en este país, Sara Uribe no se olvidó de sus seguidores, invitándolos a que le hicieran algunas preguntas de todo tipo. Y ante esta oportunidad, un usuario de Instagram no dudó en sugerir que el viaje de la colombiana hasta Puerto Rico fue con el fin de buscar algún “moso”, asegurando que “el tiempo nos dirá la verdad”.

Ante esto, la modelo no se quedó callada y decidió responder de manera contundente: “la verdad es que sí. Me vine a Puerto Rico a buscar un MOSO (con S) que me ayude con las labores del hogar porque sola no puedo, mor. Porque moso o mosito con S significa eso. Ojalá lo encuentre y me lo pueda llevar para que me ayude a limpiar la casa y manejar el carro”.