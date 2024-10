Sofía Petro aclaró posible embarazo luego de una serie de críticas que vinculan a René Higuita

Sofía Petro Alcocer es la hija mayor del matrimonio de Gustavo Petro y Verónica Alcocer, la joven de aproximadamente 22 años de edad, se destacó en las pasadas elecciones presidenciales, específicamente en el año 2022, apoyando a su padre en cada uno de los eventos, así como también durante la posesión como Presidente de la República, donde se llevó varios halagos por su belleza. Si bien, actualmente Sofía no reside en Colombia, por medio de sus redes sociales recientemente aclaró un posible embarazo ante críticas que vinculan a René Higuita.

Sofía decidió irse de Colombia para estudiar Ciencias Políticas en Francia, país que le permitió ampliar sus conocimientos y por ende, seguir en la exploración de aquellos temas que le mueven el corazón, como es el caso de feminismo, la política, la historia y la cultura, siendo parte de algunos eventos que suele mostrar por medio de sus redes sociales, pero hace ya varios meses la hija de Gustavo Petro tomó un nuevo rumbo en Brasil, realizando así un intercambio en este país.

Pero, ahora, Sofía Petro volvió a llamar la atención en medio de su más reciente publicación, pues cabe resaltar que en medio del mandato de su padre, Gustavo Petro han sido varias las críticas recibidas a las que hace caso omiso, buscando seguir adelante con cada uno de sus proyectos. Sin embargo, recientemente la hija del mandatario aprovechó sus redes sociales para aclarar una situación.

“Buenos días, no estoy embarazada, pero si me gustaría ser René Higuita, grande”, fueron las declaraciones de Sofía Petro, acompañadas de una imagen de la joven mientras guiñaba el ojo, además de un tweet en el que se lee: “Felicitaciones a Sofía Petro por su embarazo, crece la familia Petro, la familia del Cambio. La familia más unida y ejemplar de Colombia, jajaja ¡sorry! No aguanté. Me tocó”.

Lo cierto es que a pesar de los malos comentarios que pueda llegar a recibir, Sofía Petro, sigue enfocada en cada uno de sus proyectos y por ende, este tipo de situaciones las termina respondiendo con un toque de gracia, siendo una muestra clara de que no se deja afectar por las mismas. Pues, no es la primera vez en que la hija del presidente es comparada con el exfutbolista, René Higuita.