En vestido de baño: Sofia Petro respondió a quienes aseguran cómo se deben vestirse las colombianas, “perfecta”

Sofía Petro Alcocer es la hija de Gustavo Petro y Verónica Alcocer. La joven de 22 años se destacó por su activa participación durante la campaña presidencial de Gustavo en el año 2022, ya que adelataba para aquel momento su carrera profesional en Ciencias Políticas, la cual llevó a cabo en Francia y actualmente se encuentra en Brasil por medio de un intercambio de estudios. Además, Sofía suele ser muy activa en sus redes sociales donde se define como activista, feminista y progresista, donde ha sido blanco de diversas críticas y recientemente Sofía respondió a quienes aseguraron cómo se deben vestirse las colombianas.

La joven alcanza los más de 200 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde no solo suele referirse a los momentos que vive a diario y por supuesto, en compañía de su familia y también refiriéndose a diferentes hechos que tienen lugar en el mundo. Aunque Sofía ha ganado un amplio reconocimiento por su manera de pensar, esto ha traído consigo a varios detractores quienes no dudan en irse en contra de como luce.

Una de las situaciones más recientes que vivió Sofía tuvo que ver con una mujer quien en medio de una de sus publicaciones indicó: “Muchacha se te olvidó ponerte la blusa. Que son esos mensajes vestida de esa manera. Así usted no nos representa, así no somos las colombianas”. Aunque se desconoce la foto inicial del comentario, lo cierto es que Sofía no pasa de largo esta situación y aprovechó su visita al mar para grabar un corto video en el que se encargó de caminar hacia la playa en vestido de baño con varias sonrisas incluidas.

Además, la hija mayor de Gustavo Petro y Verónica Alcocer respondió: “No pretendo representar a nadie. Así me visto y estoy perfecta”. Sin embargo, esta no fue la única crítica que recibió, pues Sofía reiteró que no se veía “mejor vestida”. Lo cierto es que Sofía tiene claro que las críticas no logran afectarla, pues sigue enfocada en cada uno de sus proyectos y no hace a un lado su paso por las redes sociales.

¿Quién es el novio español de Sofía Petro?

El novio español de Sofía Petro es Arnau Martí, a quien habría conocido luego de dejar Colombia e irse a adelantar sus estudios de manera profesional en Francia, pues al parecer, el joven también estudiaría algo relacionado a la carrera de Sofía. Además, en varias ocasiones ha visitado Colombia y algunas de sus ciudades demostrando la buena relación que tiene con su familia.