Experiodista de Noticias Caracol pidió pena de muerte ante el doloroso caso de Sofía Delgado en Cali

Noticias Caracol es el informativo que durante más de cinco años se ha encargado de llevarles las principales noticias a los televidentes de Caracol Televisión desde diferentes puntos de Colombia, contando así con una amplia cobertura, lo que les ha permitido convertirse en el noticiero más visto en el país. Pero además de contar con todo un grupo de periodistas, también han sido varios los que le han dicho adiós al programa y recientemente una experiodista de Noticias Caracol pidió pena de muerte ante el caso de Sofía Delgado.

Se trata de la periodista Julieth Cano, quien a lo largo de más de cinco años hizo parte del equipo de Noticias Caracol llevando su talento a las cámaras y por ende, reportando cada uno de los hechos que tuvieron lugar en Cúcuta, Norte de Santander, lo que la llevó a tener una amplia visibilidad por medio de sus redes sociales, donde evidenciaba no solo su trabajo, sino también lo más importante de su vida su familia.

A pesar de que en los últimos meses la periodista ha estado alejada de la televisión colombiana, llevando a cabo otros proyectos y una nueva faceta, esto no quiere decir que las diferentes situaciones que se viven en el país, pasen de largo, pues recientemente Julieth utilizó sus redes sociales para referirse al caso de Sofía Delgado, una menor de 12 años de edad, quien llevaba 18 días desaparecida en Cali y este 17 de octubre su cuerpo fue hallado en Candelaria, Valle.

“Es doloroso e indignante ver como suceden estas injusticias. Que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables, que no encuentren paz ni un solo día de sus vidas. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros niños; no debemos confiar ciegamente ni dejarlos solos, ni siquiera en lo que parece ser un lugar seguro. Hay personas que ocultan malas intenciones bajo una apariencia inofensiva. No bajemos la guardia y sigamos cuidando a los más vulnerables”, fueron las primeras declaraciones expuestas por Julieth Cano.

Seguidamente, la experiodista de Noticias Caracol aseguró que el feminicidio de Sofía Delgada, es un crimen que deja sin aliento a quienes se enteran de él debido a la pérdida de una vida tan joven, pero también según ella, es un claro recordatorio sobre lo cruel que puede llegar a ser una sociedad en la que los niños y niñas no terminan siendo protegidos. Así como también un llamado para reflexionar sobre los valores, la cultura y la responsabilidad como sociedad.

“Basta de violencia, basta de impunidad, basta de feminicidios. Pena de muerte”, apuntó Julieth Cano, experiodista de Noticias Caracol.

¿Cuál es el nuevo empleo de Julieth Cano, luego de salir de Noticias Caracol?

Luego de su inesperada renuncia de Noticias Caracol, Julieth Cano, confirmó que es la nueva jefa de prensa de la alcaldía de Cúcuta, siendo este un rol completamente opuesto al que realizó en los últimos años y aunque no fue sencillo actualmente se ha dejado ver bastante emocionada, ya que tiene mucho más tiempo para compartir junto a su pequeña y su pareja.