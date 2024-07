Julieth Cano, experiodista de Noticias Caracol, aclaró si su salida del canal se dio por las amenazas, “días duros”

Julieth Cano es una presentadora y periodista que durante 7 años hizo parte de Noticias Caracol siendo la corresponsal principal en Norte de Santander, además que también fue parte del equipo de la emisora ‘Blu Radio’, donde se encargó de mostrar su pasión y dedicación por esta labor. Sin embargo, hace unos cuantos días tomó la decisión de dar un paso a un lado, con el fin de perseguir nuevos proyectos y crecer profesionalmente. Ante su renuncia la serie de comentarios no se han hecho esperar y ahora Cano, periodista de Noticias Caracol aclaró si su salida del canal se dio por las amenazas.

PUBLICIDAD

En el mes de mayo, Cano confesó que estaba siendo víctima de amenazas por su trabajo periodístico en Norte de Santander. Esta situación inició cuando la comunicadora empezó a recibir llamadas de números desconocidos y luego mensajes de un hombre, según ella venezolano, quien la advertía de que no podía realizar más informes, pues tanto ella como su pequeña corrían peligro. Ante este preocupante panorama, tuvo que realizar sus reportes desde su hogar con el fin de priorizar su integridad.

Aunque Julieth dejó claro que no suele referirse mucho a este tema, la última información que les comunicó a sus fans reiteró que las investigaciones iban por buen camino y ya para el mes de julio tomó la decisión de renunciar a Noticias Caracol y respectivamente ‘Blu Radio’, donde se presentaron, al parecer, algunos comentarios con respecto a su salida, tanto así que la periodista no dudó en referirse a este tema en medio de una entrevista con la revista Vea.

“La decisión la tomé netamente personal, cuando yo estaba tomando esa decisión fue que me empezaron a amenazar por unos informes que hice. Necesitaba una señal para tomar la decisión, y ya con las amenazas fue lo mejor cerrar el ciclo. Yo dejé las puertas abiertas, mis jefes están muy contentos con mi trabajo”, aseguró la experiodista de Noticias Caracol dejando claro que su salida no se vio influenciada por las amenazas recibidas.

Asimismo, Julieth Cano le contó a la entrevista que luego de renunciar al noticiero perteneciente a Caracol Televisión, apareció una que otra oferta laboral en su natal Cúcuta, pero al mismo tiempo, según ella, personas inescrupulosas tomaron fotos de sus redes sociales haciendo algunos montajes, lo que sigue generando preocupación en ella a pesar de haber interpuesto la respectiva denuncia, añadiendo las emociones que ha enfrentado por las amenazas recibidas: “Han sido unos días demasiado duros, en los que no he podido dormir bien, he estado intranquila. Sin embargo, a la vez estoy tranquila porque sé que hice las cosas bien, eso lo demuestra la gente. Muchos aprueban la labor que hice durante siete años”.