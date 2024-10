“Nunca me imaginé esto”: desgarrador relato de mamá de Sofía Delgado luego de encontrarla sin vida

Lady Zúñiga, mamá de Sofía Delgado, menor de 12 años que estaba desaparecida desde el pasado 29 de septiembre del 2024 y que fue encontrada sin vida en horas de la mañana de este jueves 17 de septiembre, habló por primera vez en medio del dolor y la impotencia sobre el cruel crimen de su hija, pidió justicia para los presuntos asesinos.

“En nombre de mi hija Sofía, seguiré el legado, para lo que estamos viviendo como familia no le toque a más familias y niños inocentes, como mi niña”, indicó a medios de comunicación la mamá de Sofía Delgado.

“Gente mala, gente con máscara, no tienen amor en el corazón, no tienen a Dios en el corazón, siempre piensan en hacer lo malo, uno nunca piensa en la vida que va a pasar esto, nunca me llegué a imaginar esto, pero, en este caso nos tocó a nosotros y le pido a Dios que esté haciendo justicia sobre las personas que están capturadas, que todo el peso de la ley caiga sobre ellos”, contó a medios de comunicación, en medio de lágrimas e impotencia.

Zúñiga también pidió todo el peso de la ley para los presuntos asesinos de su pequeña hija de 12 años que fue secuestrada, al parecer, por unos vecinos que eran dueños de una veterinaria y que ya se encuentran bajo custodia de las autoridades.

En horas de la tarde de este jueves 17 de octubre, los presuntos responsables serán presentados ante un juez de control de garantías para determinar si se les imputa prisión o casa por cárcel mientras avanza el proceso legal del cruel crimen que en estos momentos enluta a los ciudadanos colombianos, especialmente a la comunidad del Valle del Cauca, donde ya han ocurrido hechos relacionados con asesinatos de niñas menores de edad.