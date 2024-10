Alejandra Giraldo contó el amargo momento que vivió al presentar el casting para Noticias Caracol, “desgraciada”

Alejandra Giraldo es una de las periodistas más famosas de Noticias Caracol, pues lleva alrededor de ocho siendo una de las presentadoras principales durante la primera emisión del informativo, lugar que comparte junto a su gran amigo, Andrés Montoya. Sin embargo, en medio de su camino en el noticiero también ha sabido cosechar grandes amistades que se sostienen a pesar de la distancia y ahora Alejandra contó el amargo momento que vivió al presentar el casting para Noticias Caracol.

Aunque Giraldo solo suele estar presente durante los cinco días de la semana durante las primeras emisiones, lo cierto es que este puente festivo del mes de octubre trajo consigo que estuviera no solo presente en las emisiones de Noticias Caracol, sino también que se convirtiera en una de las periodistas elegidas para cubrir todos los detalles previos al partido de la Selección Colombia contra Chile este 15 de octubre.

Pero en medio de su visita a Barranquilla, quien terminó siendo su anfitriona, fue precisamente Diva Jessurum con quien contó la cómica historia de cómo se conoció con Giraldo y según lo comentado, cada vez que se encuentran esta historia termina siendo la principal protagonista. El inicio de la misma se dio cuando Giraldo hace más de 13 años llegó a Caracol con el fin de presentar su respectivo casting, pero este era para Show Caracol y el sueño de Alejandra estaba en ser parte de las noticias generales, sin embargo, ella siguió cada una de las indicaciones dada por Rosa María Corcho, quien hacía parte del canal y sabía lo que pedían a la hora de ingresar al canal.

Lo cierto es que en medio del mismo Diva le pidió frescura e incluso que se sentara como en la sala de su casa: “Imagínense el susto que uno puede tener no, entonces llego me siento y no sé qué. Cuando me dice y tú te sientas así en la sala de tu casa. Desgraciada”. Por su parte, Diva en medio de risas, aseguró que Alejandra iba “calcadita” y aprendida, pues ya sabía como eran las ‘movidas’ en Caracol gracias a la información brindada por parte de Rosa María Corcho. Cabe resaltar que para aquel momento, Alejandra no quedó como presentadora de Noticias Caracol.

“Otro día está ella de pie y dije que quién son esas nalgas que están hablando con el Director de Noticias Caracol, dije yo qué nalgas tan lindas (…) Yo dije tenemos una nueva adquisición, yo no me acordaba porque cuando yo hacía los castings podría entrevistar a 100 niñas, esto lo hacía siempre siguiendo las órdenes del señor Juan Esteban Sampedro (…) Eso no tiene nada de malo, eso está mujer ha quedado traumada para toda la vida”, fueron las declaraciones expuestas por Diva quien al final le terminó pidiendo perdón a Alejandra, en medio de las risas al recordar este momento.