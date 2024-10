Darlyn del ‘Desafío XX’ mostró el nuevo logro que alcanzó junto a Kratos; su relación va mejor que nunca

El ‘Desafío XX’ de Caracol Televisión fue una de las temporadas más esperadas por los colombianos, pues eran 20 años estando al aire y siendo parte de los hogares con 21 nuevos desafiantes, quienes se midieron a complejas pruebas desde su primer capítulo, para así avanzar dentro de la competencia llevándose los más de 1.000 millones y por supuesto, su nombre en la anhelada copa. Sin embargo, este sueño se le terminó escapando de las manos a Sensei y Darlyn, pero a pesar de ello, la exdesafiante se ha dejado ver mejor que nunca, pues mostró el nuevo logro que alcanzó junto a Kratos.

A pesar de que el ‘reality’ busca sacar el desafiante que cada uno lleva dentro, en medio de la construcción de los equipos, termina siendo más que inevitable convivir con otros. Si bien, se presentan diferentes situaciones, especialmente de descontentos y diferencias, también se forjan grandes amistades e incluso en algunos casos llegar a nacer el amor.

Aunque la relación entre Kratos y Darlyn no se dio de manera automática, lo cierto es que los diferentes acercamientos terminaron dándose y los televidentes no los pasaron de largo. Si bien, ambos optaron por no revelar mayores detalles al respecto, luego de la gran final se les vio bastante unidos, a tal punto que ya estarían viviendo juntos en su nuevo hogar en Antioquia y recientemente dejaron ver que no ha sido fácil la adecuación de cada uno de estos elementos.

De acuerdo con el video compartido, Darlyn mostró a Kratos armando el que es su nuevo comedor, siendo este uno de los primeros logros que alcanzan como pareja, donde la emoción fue la principal protagonista: “Ya tenemos comedor mi gente. Gracias”. Y es que en medio de la mudanza son pocas las cosas con las que cuentan, pues se trataría de un nuevo comenzar para ambos, siguiendo con su pasión diaria en el ejercicio.

¿Quién es el exnovio de Darlyn del ‘Desafío XX’?

El exnovio de Darlyn del ‘Desafío XX’ es José Miguel, quien sostuvo un noviazgo alrededor de 5 años con la desafiante y a lo largo de este tiempo compartieron momentos, proyectos y tanto situaciones buenas como malas. Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones expuestas por Darlyn con el paso de los años las cosas cambiaron e incluso al estar dentro del Desafío no lo extrañaba como a su familia, sintiendo así que el amor entre ellos ya no estaba presente, poniéndola así punto final a esta relación.