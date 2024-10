Karoline del ‘Desafío XX’ pedirá perdón a Colombia por lo que hizo

Varias semanas han pasado desde el capítulo final del ‘Desafío XX’, en el que Guajira y Kevyn se enfrentaron contra Sensei y Darlyn en la lucha que mantuvo a los televidentes de Caracol a la expectativa por la copa de los mejores y los 1200 millones de pesos.

En la histórica prueba final en el box negro se contó con la presencia y guía de Pibe Valderrama y Faustino Asprilla, por haber sido una competencia entre dos parejas de las dos casas.

Recientemente, tal y como se acostumbraba con los participantes de los 20 años, Karoline concedió una entrevista para el podcast ‘El Sentenciado’ con Santiago Salgado Bustos en el que habló de su vida y lo que vivió en ‘Desafío XX’.

La primera pregunta de Santiago a Darlyn estuvo dirigida sobre si le pondría el chaleco de sentencia a los televidentes del ‘Desafío XX’ que se alegraron su salida de la competencia.

“No, no se los pondría no los voy a acribillar de esa forma. Cada quien da lo que en su corazón hay creo, Y alegrarse por los momentos no tan lindos de otra persona creo que no es chévere. Igual ya llegará el karma”, dijo Karoline.

Sobre el hate en las redes sociales indicó que ella sabe quién y qué tipo de ser humano es y lo que tiene para ofrecer, por lo que con eso es suficiente y le hace no fijar atención en esos detalles. Indicó que llegó al ‘Desafío XX’ con un solo intento y quiso probar sus límites ya que nadie creía en ella. “Yo nací para esto, Dios tenía esta experiencia para mi vida y me la viví al máximo, estoy feliz de todo lo que di, todo lo que demostré”, dijo Karoline.

Karoline perdió a su bebé

En reiteradas oportunidades Karoline habló de su anhelo de ser madre y para ello hasta le había dicho a Hércules y Santi que fueran sus donantes de esperma, pero antes de eso tuvo una pérdida hace cuatro años mientras estudiada producción musical.

“Fue un momento duro, tenía 3 meses de embarazo y mi bebé venia con unas condiciones de salud muy difíciles, tuvieron que prácticamente realizarme un aborto porque la calidad de vida que iba a tener no iba a ser buena, nacía y moría al año o moría dentro mí o nacía y moría”, contó Karoline.

Precisó que dará lo mejor de ella para crear un ser humano increíble y que tiene pensado en tener dos hijos que se llamarán Anita y Maximiliano.

Karoline se arrepiente de lo ocurrido con Yoifer

Reveló que le pondría el chaleco de sentencia a Darlyn por los comentarios que hizo sobre ella y Glock, pues pensó que eran amigas, aunque resaltó que lo pasó en el ‘Desafío XX’ se quedó allá.

“Se lo pondría a Darlyn porque también vi algo por ahí que habló de Glock y cuestionó un poco lo que ella hacía y a lo que se dedica, y eso no me gusta. Yo también he tenido momentos heavy en la competencia y creo que una de las cosas que pediría perdón nacional fue por lo de Yoifer, reconozco mi error, no debía hablarle de esa forma”, sentenció Darlyn.

¿Qué pasó entre Yoifer y Karoline?

Durante uno de los primeros capítulos del ‘Desafío XX’ mientras en Omega y Beta la buena energía reinaba y en Alpha los roces se dan de manera pausada, en la casa Gamma las discusiones estaban a la orden del día.

Todo se dio luego de la prueba de aire en el box aire en el que el equipo Beta se llevó el primer lugar mientras que Omega se quedó con el segundo puesto, lo que dejó a Alpha y Gamma fuera del marcador de beneficios.

La molestia de la derrota no tardó en llenar la atmósfera de la casa naranja, pues los miembros de esa casa hablaron de las debilidades que tienen. Quien empezó fue Anamar y precisó que estaba tranquila, pero que consideraba que había que poner más empeño en la pista.

Ante esto la DJ y productora musical Karoline Artunduaga Galvis replicó con unas palabras delante de los demás que calentaron los ánimos por la manera en la que las dijo y además por señalar.

“Eso de que todos somos buenos, eso no es así. Hay muchas cosas por mejorar”, dijo Karoline y seguidamente dio su postura respecto a la forma en la que debían salir los competidores, por lo que indicó que Hércules debería ser quien definiera, y no dudó en desacreditar el trabajo de Yoifer.

La respuesta del participante no tardó en llegar, indicando que no se trataba de una guerra de egos, y que él no se creía más que nadie en la competencia, y le recriminó a Karoline sus actitudes al perder y más en no escuchar a los demás.

Karoline reiteraba la forma de poner las bases de la columna que debían armar en el otro extremo de la pista de aire, la cual terminó siendo el dolor de cabeza de los equipos, pues varias se derrumbaron.

“De capi no sirves”, dijo Karoline mientras que Glock intervino para recordar que venían con los ánimos calientes por lo que consideraba que era mejor calmarse para poder hablarlo. Luego fue el turno de Hércules quien sacó en cara los comentarios de algunos Gamma por querer cambiarse de equipo. Agregó que era más que prioritario que hasta el final se comprometan con todo el equipo. Ante esto Yoifer recordó que entre las mismas mujeres de Gamma no se soportan, lo que enervó los ánimos de Karoline.

“Tú no eres ni un capitán ni un líder. ¡No sirves para eso Yoifer!”, reiteró Karoline y en medio de las palabras llegaron las de Glock quien dijo que “¿Cómo no nos vamos a tomar algo personal? Vienes y atacas de frente a Yoifer. Es que estamos siendo ofensivos con nuestro equipo. Yoifer cómo va a estar feliz ahorita contigo si tú de entrada lo atacaste de esa manera tan fea”.

Yoifer no se quedó callado y respondió a los ataques de Karoline “No te miras a ti misma ¡Mírate! ¡Fíjate en ti! Eres como cuando el hombre le pega a la mujer y llega con un ramo de flores a la casa. La verdad yo no te entiendo”.