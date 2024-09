Darlyn confirmó su relación con Kratos del ‘Desafío XX’

Durante el capítulo 103 del ‘Desafío XX’, hubo muchas sorpresas, ya que dejó ver más los intereses de los semifinalistas que siguen en pie en la Ciudad de las Cajas, ante lo que es el ciclo dorado del reality de Caracol.

Y es que las relaciones entre los participantes de la edición han quedado al descubierto, pues no solo se trató de lo que tuvieron Marlon y Luisa; Renzo y Anamar; Kevyn y Natalia, así como el acercamiento de Alejo y Luisa, sino que ahora se suma una nueva historia.

En una conversación en la casa Tino tocaron el tema sentimental por lo que Be le pidió a Darlyn que le aclarara ya que él desconocía el contexto de lo que estaba pasando. Ante esto Darlyn le dio la información básica de que es un jugador de la selección de rugby que estuvo en Omega.

Darlyn agregó que Kratos empezó una amistad con Valentina, con quien ella compartió desde el inició en la casa Beta, y que esta le sugirió conocerlo más a fondo, ya que le parecía una muy buena persona con la cual formar una amistad.

Según Darlyn sentía cierta pena hablarle, hasta que llegaron a un grupo de WhatsApp en el que estaban todos hablaban y compartían contenido, hasta que él le envió un mensaje privado en el que le decía que con la eliminación de Luisa en aquel entonces esperaba que ella ganara.

Sin embargo, ese fue solo el punto de partida pues Kratos empezó a desearle los buenos días y la conversación rutinaria hizo el resto. Be le preguntó si al menos ya hubo besos entre ellos a lo que Darlyn contestó que sí.

— Be

Es de recordar que Kratos llegó compartiendo en el mismo equipo con Gaspar con quien se le relacionó en diversas oportunidades, pues él siempre mostró interés en ella, sin embargo, la joven tenía su pareja y lo reiteró en diversas oportunidades.

Luego se dio una situación con Glock, esto fue durante la fiesta que derivó de la prueba de capitanas en la que en un reto Kratos y Glock se dieron un beso. A las semanas Kratos fue eliminado y antes de despedirse se ganó un regaño de Andrea Serna por lo que hizo.

Kratos sacó de su calcetín un regalo que le tenía y que esperó hasta el último momento para poder dárselo con mucho cariño en medio de un fuerte abrazo. El momento no pasó desapercibido por Andrea Serna quien con asombró los miró.

“¡Vaya Kratos! Eso sí me sorprendió ¿de dónde sacaste un regalo a última hora? ¿qué le diste a Glock?”

“Era una piedrita que había visto en un box, y había pensado en dárselo, sin irme, pero pues como me fui, se lo quise dejar porque la verdad me parece una gran persona así no la haya podido conocer más a fondo y pues quería dejarle al menos un recuerdo mío”

— Kratos