Kratos del ‘Desafío XX’ envió poderoso mensaje contra el Bullying

Bryant Guzmán es su nombre, pero en el ‘Desafío XX’ está bajo el alias Kratos, y se trata de un jugador de rugby, 29 años, que reside en Bogotá y que forma parte de la fuerza indetenible de la casa Omega.

Durante el capítulo 36 del ‘Desafío XX’ habló nuevamente de su lunar en la cara, ya que, durante una conversación con Luisa, Renzo y Alejo, este último le preguntó de donde viene y si alguna vez de niño le hicieron Bullying al respecto.

El participante precisó que es familiar, ya que indicó que por su familia materna lo tiene una tía en gran parte del rostro, mientras que su papá lo tiene en la parte trasera de la nuca, indicó que es operable, y que tía pudo borrarlo, pero que en su caso corría el riesgo de perder el 70 % de la visión de su ojo.

“Cuando era más joven, más pequeño, uno se puede sentir inseguro obviamente con su imagen, porque siempre que la gente te mira, te pregunta qué te pasó, y más cuando uno es niño, usted sabe que los niños no les importa lo que usted sienta, entonces claro en algún momento cuando era pequeño lo pensé, pero no, después me di cuenta que sin esto no sería yo mismo”

— Kratos