“Dios sabrá por qué”: Darlyn habló de su derrota en la final del ‘Desafío’ XX’ de Caracol

El ‘Desafío XX’ de Caracol Televisión llegó a su fin luego de más de 100 capítulos al aire y durante la celebración de los 20 años del famoso ‘reality’ que desde su estreno rompió récord en audiencia. Aunque la tristeza embargo a varios televidentes, la emoción ante el triunfo de Darlyn o Kevyn estuvo más que latente, donde el desafiante se terminó llevando los 1.200 millones, mientras que la competidora se quedó con el subcampeonato y estas fueron sus primeras declaraciones.

La prueba final, como es costumbre, no termina siendo para nada sencilla, teniendo que enfrentar diferentes obstáculos desde un inicio. Si bien, durante los primeros minutos de la competencia Darlyn logró sacarle una buena ventaja a Guajira cuando se dio el turno de Kevyn terminó alcanzando y quedando casi a la par con Sensei. Sin embargo, el punto final tenía como fin la precisión, donde el trabajo en equipo era indispensable, luego de varios minutos de intentar tener calma para que el balón encajara, Kevyn, del equipo ‘Pibe’ terminó colocando el balón en el espacio predilecto coronándose así como el ganador del ‘Desafío XX’.

Por su parte, Darlyn rompió en llanto mientras que estaba en el suelo y minutos más tarde asumió lo ocurrido de la mejor manera posible y algunas de sus primeras declaraciones fueron: “Nada, estoy muy feliz, agradecida con la vida de que me haya puesto acá, Dios sabrá por qué no se me dio esta vez el triunfo, más cosas grandes me tendrá, más cosas. Estoy muy orgullosa y muy feliz, gracias por el apoyo”.

Minutos más tarde, Darlyn acompaña de Sensei indicó: “De mi parte, siento que hicimos lo que sabíamos hacer, competir, darlo todo en la pista, lo que estaba en nuestras manos lo hicimos super bien”. Seguidamente, Sensei, el ganador del ‘Desafío The Box’ reiteró que cogieron ventaja, porque sabían que la precisión era cuestión de suerte, pero resaltó las habilidades y la fuerza de Darlyn son sorprendentes.