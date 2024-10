El ‘Gordo Ariel’ confesó si llega al Canal RCN con el programa ‘Lo sé todo’, ¿competencia para Caracol?

‘Lo sé todo’ perteneció a la parrilla de contenidos de Canal Uno a lo largo de más de seis años, donde en cada una de sus trasmisiones semanales contaba los mejores detalles sobre la vida de varias figuras de la farándula nacional, acompañadas por supuesto, de Alejandra Serje y Ariel Osorio, ahora expresentadores de este formato, sin embargo, ante toda una serie de rumores, El ‘Gordo Ariel’ confesó si llega al Canal RCN con el programa ‘Lo sé todo’.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: El Gordo Ariel contó el momento más gracioso que pasó con sus compañeras de ‘Lo sé todo’

Si bien, las especulaciones sobre el gran final del programa de entretenimiento eran cada vez más fuertes, lo cierto es que la transmisión de cierre se dio el pasado 30 de septiembre, causando tristeza y lágrimas entre los presentadores, quienes esperaban seguir dentro del proyecto debido al tiempo que llevaban en el mismo y la importancia que tenía en su vida.

Ahora, luego de varias semanas de la gran final de ‘Lo sé todo’, Ariel Osorio, uno de sus presentadores estrellas, utilizó su cuenta de Instagram para estar mucho más cerca de sus seguidores realizando una dinámica de preguntas, destacándose principalmente si tanto él como Alejandra Serje llegarían al Canal RCN con el mismo programa ‘Lo sé todo’, pero durante los fines de semana. Un rumor que durante varios días tomó fuerza debido a que el canal no cuenta con un programa de este tipo y llegaría como la competencia directa de ‘La Red’.

“Tengo montones de preguntas, pero las que más me hacen es por qué se acabó ‘Lo sé todo’, va a volver ‘Lo sé todo’, tengo cientos de preguntas y otras que preguntan esto. Ya les contó yo contacté a todos los canales, a todos y a este también (RCN) ¿Interesados? Mostrando interés, sí, pero es un proceso largo y bueno, uno nunca sabe, puede ser que surja, uno nunca sabe. Me parece que aún existen muchos elementos, pero por ahora no lo desechamos, ojalá sea cierto, sigo esperando la llamada de la persona de allá”, fueron las declaraciones expuestas por parte de El ‘Gordo Ariel’.

¿Cuál es el nuevo proyecto de El ‘Gordo Ariel’, expresentador de ‘Lo sé todo’?

En medio de la misma dinámica de preguntas, El ‘Gordo Ariel’ confesó que el proyecto que busca llevar a cabo fuera de la televisión tiene que ver precisamente con seguir trabajando en su propio canal de YouTube, pues allí se encargará de contar diferentes detalles con respecto a la farándula nacional.