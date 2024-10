El ‘Gordo Ariel’ anunció nuevo proyecto después de la final de ‘Lo sé todo’, “para qué ocultamos las cosas”

El Canal Uno hace más de cinco años le dio la bienvenida al programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, producción que se convirtió en una de las favoritas por parte de los televidentes, ya que durante dos horas su equipo de presentadores se encargaban de contar aquellas noticias inéditas sobre la vida de las figuras de la farándula criolla, en ocasiones como primicia. Sin embargo, luego de su inesperada salida del aire el pasado 20 de septiembre, recientemente, el conductor Ariel Osorio, más conocido como El ‘Gordo Ariel’ anunció nuevo proyecto después del programa.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: El ‘Gordo’ Ariel contó a sus seguidores cómo se siente tras su salida de “Lo sé todo”

En los últimos días, la serie de cambios han sido los protagonistas para el Canal 1, luego de que ‘Lo sé todo’ saliera del aire, la tristeza y las lágrimas terminaron siendo las protagonistas, pero esto también se convirtió en felicidad para otros, pues diferentes formatos de Prisa Media, especialmente de Caracol Radio llegaron a ser parte de este medio de comunicación y como reiteró el ‘Gordo Ariel’ en otras ocasiones se trató de la compra de la franja correspondiente y no como se rumoró falta de ‘rating’.

Ante su ausencia de la televisión colombiana, Ariel, ha aprovechado su visibilidad por medio de las redes sociales para seguir en contacto con sus seguidores, tanto así que recientemente realizó una dinámica de preguntas, donde la duda con respecto a sus próximos proyectos y si uno de ellos tendría que ver con YouTube y el expresentador de ‘Lo sé todo’ se sinceró con respecto a este tema: “Yo ya había anteriormente en otra historia que pronto va a salir un canal de YouTube, va a salir, para qué nos ponemos a ocultar las cosas si es lo obvio, todo el mundo dice ‘ay, sí, ahora te esperamos en el espacio digital’. No, el espacio digital está hace rato, canal de YouTube lo tengo hace rato, simplemente que no lo publico y no lo muevo (…)

Ahora lo voy a hacer y eso es una buena opción, sería bruto yo, con dos dedos de frente y no lo hago, lo que pasa es que si no lo he sacado aún que tengo montones de chismes que contarles es porque estoy esperando una opción para hacer un proyecto más grande de entretenimiento”.

¿Cuál sería el programa de entretenimiento al que llegaría el ‘Gordo Ariel’ de ‘Lo sé todo’?

Luego de toda una serie de rumores sobre el gran final de ‘Lo sé todo’, ahora se habla de que el formato llegaría a ser parte de la parrilla de contenidos del Canal RCN, contando así con la presentación de Ariel Osorio y Alejandra Serje, pero la información no ha sido confirmada hasta el momento.