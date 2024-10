El Gordo Ariel contó el momento más gracioso que pasó con sus compañeras de ‘Lo sé todo’

La noticia del fin de “Lo sé todo” entristeció a millones de colombianos. Durante seis años, el programa, presentado por el carismático ‘Gordito Ariel’ y Alejandra Urrea, se convirtió en una cita diaria para estar al tanto de las novedades del mundo del espectáculo en el país. Despedirse de este espacio fue difícil tanto para los presentadores como para los televidentes, quienes agradecieron los años de compañía. Ariel ha revelado en entrevistas los motivos detrás de esta sorpresiva cancelación, además ha tratado de estar más presente en sus redes sociales, respondiendo las dudas que tienen sus seguidores y todo indica que ya está en un nuevo proyecto, aunque no ha revelado cuál es. Por otro lado, en medio de sus historias compartió una graciosa anécdota que vivió con sus compañeras y amigas de programas.

La parrilla de contenidos que venía manejando el Canal 1 tuvo su fin el pasado 30 de septiembre y empezó a hacer parte del Grupo Prisa, para emitir los programas radiales que maneja el conglomerado, entre esos Impresentables, entrevistas de La W y Para Valientes de Trópicana, también Caracol Radios y sus programas, como La Luciérnaga, El Pulso del Fútbol y 6 AM.

En una de las tantas preguntas que le han hecho sus seguidores, pideron algún momento chistoso en el set o con sus compañeros, a lo que Ariel respondió: “Vivíamos muertos de la risa todo el tiempo, la verdad la pasábamos divertido, para mí `Lo sé todo’ es una recarga de energía”.

Después en la nostálgica historia, Ariel relata que en alguna ocasión para su cumpleaños no quería celebrarlo, además señaló que no le gusta recibir mucha gente en su casa, pero sus amigas, Marbelle, Elianis y Alejandra Serje le dijeron que cómo no iba a hacer nada, así que llegaron a la casa del Gordito para festejar, él les dijo que las 9 tenían que irse, a lo que Alejandra le dijo que le picara el ojo cuando quisiera que se fueran. Cuando se llegó la hora, el presentador empezó a hacer la señal, pero sus amigas no lo captaron, hasta que imprevistamente se fue la luz, pero hasta ahora, las también presentadoras dicen que el Gordito Ariel les bajo los tacos de la luz.