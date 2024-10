Laura Acuña confesó que tuvo que trabajar con “detestable” figura en programa de Caracol, “Malas personas”

Laura Acuña es una presentadora bumanguesa que ha recorrido un amplio en la industria del entretenimiento, siendo parte de una amplia gama de producciones como lo han sido ‘Estilo RCN’, sección de entretenimiento de Canal RCN, así como también ‘Muy buenos días’, ‘La voz kids’ y ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ de Caracol Televisión. Pero, sin duda, el proyecto que la ha catapultado ha sido precisamente ‘La sala de Laura Acuña’ a través de plataformas digitales y contando con una amplia gama de producciones.

La bumanguesa además de consolidarse como una de las figuras más famosas de la farándula nacional, uno de los más grandes sueños de Laura tenían que ver con el convertirse en madre, luego de varios intentos debido a los problemas de salud presentados cumplió su sueño con Rodrigo Kling, de quien se habría separado desde hace algún tiempo, pero junto a él le dio la bienvenida a Helena y Nicolás, quienes son lo más importante para ellos.

Pero, en medio de que sus dos pequeños son su mayor prioridad, también buscar darles lo mejor, lo que trae consigo que tome bastante tiempo de su trabajo y el hecho de compartir con otras figuras del entretenimiento, pero no todo resulta ser color de rosa, como muchas veces se piensa. Pues hace varios días estuvo haciendo parte del nuevo proyecto de Yeison Jiménez, más conocido, como ‘Camino al éxito’.

Si bien, son pocos los detalles a los que suele referirse Laura con respecto a su vida privada, terminó refiriéndose a aquellos malos compañeros que en algún momento tuvo en medio de su rol como presentadora. Si bien, la presentadora resaltó que ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ de Caracol Televisión ha sido uno de los programas más entretenidos en los que ha estado, añadiendo las risas que pasó con Jhovanoty, los lugares y el toque del programa logró cautivarla, la pregunta sobre con quien no volvería a trabajar, no faltó, donde las risas fueron las protagonistas por parte de la presentadora asegurando que se acababa de acordar de un hecho.

“No es que yo desde mi posición de presentadora no puedo decir, pero porque es detestable, sencillamente, punto final. Hay gente maluca, pero es que su función en la vida real es hacerlo quedar a uno como un cul%, realmente ha habido gente así, su misión en la vida es hacerlo quedar a uno mal y eso uno no puede ser así, cuando uno trabaja con más gente, tiene que ser generoso (…) Son malas personas o que intenta hacerte daño (…) Algún día lo miré, pero no en este momento”, agregó Laura Acuña.

¿Con quién viven los hijos de Laura Acuña?

Los hijos de Laura Acuña, Helena y Nicolás, quienes estaría sobre los 7 y 8 años de edad, viven con la famosa presentadora en Bogotá, sin dejar de lado que Rodrigo Kling, padre de los menores desde hace algún tiempo, habría tomado la decisión por cuestiones de trabajo de radicarse en Miami, Estados Unidos, motivo por el cual las vacaciones de los menores durante algunos días serían en este país.