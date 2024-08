Este es el nuevo negocio de Yeison Jiménez fuera de la música; facturaría varios millones

Uno de los cantantes más famosos de la industria del entretenimiento en Colombia es precisamente Yeison Jiménez, quien tuvo sus inicios en la plaza de mercado de Corabastos en Bogotá, donde vendía aguacates. Sin embargo, esta actividad la integraba mientras que buscaba dar a conocer su música en buses y calles de la capital, pero cada uno de sus esfuerzos valieron la pena, pues actualmente es uno de los exponentes más importantes de la música popular en Colombia. Sin dejar de lado que cuenta con alrededor de 9 negocios desde su faceta como empresario y recientemente se conoció que este es el nuevo proyecto del cantante.

PUBLICIDAD

¿Cuál es el nuevo negocio de Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez desde hace varios meses anunció por medio de sus redes sociales que tenía una nueva idea con el fin de salirse de su rol como cantante y empresario, donde varias personas se verían beneficiadas de este nuevo proyecto. El negocio de Yeison Jiménez tiene que ver con un podcast más conocido como ‘Camino al éxito’, nombre que eligió luego de una serie de ideas suministradas por sus seguidores mediante un en vivo. Cabe resaltar que los temas a tratar son variados desde la música, su rol de empresario y demás, contando con diversos invitados.

“Vamos a hacer un podcast para enseñarles muchas cosas, para hablar, para aprender juntos, para desestresarnos, para echar caja. Quiero que sepan que esta noche (22 de agosto), esto se vuelve realidad, vamos a estar lanzamiento oficialmente el podcast ‘Camino al éxito’ con Yeison Jiménez, ya tenemos toda la temporada grabada, es una cosa loquisíma, invitados de lujo, no se pierdan. El de hoy es musical, porque soy cantante quise iniciar con una sorpresa que ellos no sabían, invité a dos de los mejores productores de la música regional Colombia, ojo de sorpresa, lo cité. Vamos a tener muchos temas desde presentadores, actores internacionales, gigantes, humoristas, futbolistas y ahí mucha gente interesante. Esto lo vamos a empezar a hacer cada 8 días vamos a tener un invitado especial. Vamos a ver como se comporta el lanzamiento del día de hoy, quería conectarme para informarles. No se lo pierdan, un abrazo, con el corazón”, fueron las declaraciones de Yeison Jiménez.

¿Cuál es el estado de salud del hijo de Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez hace pocos días confesó que su hijo, Santiago de aproximadamente cuatro meses de nacido se encuentra en UCI debido a que enfrenta un problema de salud como lo es bronquiolitis, condición en la que según lo mencionado por la plataforma ‘Medline Plus’, es una hinchazón y acumulación de moco en las vías aéreas más pequeñas en los pulmones (bronquiolos). Por lo general, se debe a una infección viral. El pequeño ya lleva varios días hospitalizado, donde el artista resaltó que su hijo se encuentra estable estando en Bogotá con el fin de estar junto a él y el resto de su familia.