Laura Acuña contó qué lección aprendió mientras grababa ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’

Laura Acuña le contó a sus seguidores algunas de sus experiencias al grabar ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’, aprovechando una dinámica de preguntas y respuestas para revelar detalles que no captaron las cámaras. Y en el proceso también aprovechó para hablar sobre una de las lecciones que aprendió durante las grabaciones.

La presentadora estuvo de viaje junto al comediante Jhovanoty por tierras orientales, pasando cerca de 11 días en Japón para disfrutar de la cultura local y brindarle a los televidentes algunos momentos divertidos en el proceso, no solo con las ocurrencias del humorista, sino también con las de ella.

Puede leer: “Mi muñeca”: Laura Acuña no escatimó en gastos y celebró por todo lo alto el cumpleaños de su hija Helena

Y es precisamente este detalle lo que llevó a uno de sus seguidores a hacerle una pregunta bastante reveladora a la colombiana, en relación a cómo hacía para poder aguantarse las malas palabras durante las grabaciones, a propósito de las situaciones comprometedoras que vivió junto a su acompañante.

Sin embargo, Laura Acuña admitió que no pudo aguantarlas tanto como ella habría querido, haciendo referencia a la escena en la que pierde los estribos y empieza a decir varias groserías luego de que Jhovanoty la hace perder el equilibrio mientras manejaba un robot, haciéndola pasar un gran susto en el proceso.

“En realidad no me las aguanté tanto. No salió todo lo que dije, la verdad. Me hicieron quedar un poquito bien”, dijo la colombiana entre risas.

A propósito de esto, aprovechó para aprender una curiosa lección gracias a esta experiencia: “cuando tengo mucho susto digo muchas groserías, y no era tan consciente de eso hasta ‘La Vuelta al Mundo’”.

Lea también: ¿Poniendo a prueba a los famosos? Este es el nuevo programa en el que Laura Acuña seguirá brillando en Caracol

Laura Acuña habló sobre su experiencia grabando junto a Jhovanoty

La presentadora también respondió qué tal le fue con el humorista durante su paso por este programa, indicando que le hizo las cosas más fáciles, ya que si bien para ella era un debut, él ya tenía experiencia en este formato, siendo su guía en el proceso.

“Ustedes no saben lo divertido que fue grabar con él, la verdad. Mi primera experiencia en La Vuelta al mMundo fue mucho más amable gracias a Jhovanoty que ya había estado una vez, entonces ya sabía cómo funcionaba todo”, contó Laura Acuña.

También destacó que el hombre no se encarga de darle vida a un personaje, sino que él es un personaje como tal, asegurando que durante toda su travesía se mostró igual que como lo ven los televidentes y los radioescuchas.

“Así como ven a Jhovanoty en la vida, en su trabajo, en Tropicana, en Día a Día, así es en su vida normal, es una persona coherente”, concluyó.