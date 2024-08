Laura Acuña reveló los problemas de salud que enfrenta: “hasta el último centímetro de mis huesos”

Laura Acuña es una presentadora colombiana, quien cuenta con una amplia carrera en la industria del entretenimiento, destacándose por su belleza y talento ante las cámaras, pero siendo principalmente recordada por su participación en ‘Muy buenos días’, programa matutino del Canal RCN, junto a Jota Mario Valencia y Milena López. Actualmente, la bumanguesa está enfocada en su proyecto digital ‘La sala de Laura Acuña’ y por supuesto, sus hijos, Helena y Nicolás.

Aunque en los últimos meses Acuña ha estado alejada de las pantallas, en los próximos meses regresaría a Caracol Televisión con ‘La danza de los millones’, donde la bumanguesa es la presentadora y en el que diversas personalidades de la farándula criolla tendrán que competir en diversas pruebas con el fin de llevarse el premio mayor.

¿Qué problemas de salud enfrenta Laura Acuña?

Laura Acuña en los últimos días ha estado bastante perdida de sus redes sociales, donde el motivo terminaba siendo desconocido, sin embargo, la presentadora apareció para referirse al tema para revelar que tuvo que tomar medidas frente a los fuertes síntomas que padece debido al virus que lleva padeciendo desde hace varios días.

“Los saludo yo con una gripa de esas miserables, de verdad, que a uno le duele todo. Quiero decirles que me duele el cuerpo y hasta el último centímetro de mis huesos, dolor de cabeza, muchísimo, no tanta congestión afortunadamente, pero bueno, lo que les quiero decir es que ya llegaron los sueros intravenosos que me voy a poner que me nutren desde el interior (…)

(…) La sueroterapia y la vitamina C que me voy a hacer hoy tiene beneficios como aumentar las defensas y la energía, protege y fortalece el sistema inmune en picos de enfermedades respiratorias y virus como está por ejemplo (…) Mejor dicho sirven para un montón de cosas y ahorita que estoy pasando por este proceso respiratorio, pues obviamente no me lo va a quitar, pero sí me va a ayudar mucho con la sintomatología y a que pasen mucho más rápido”, fueron algunas de las declaraciones de Laura Acuña.

¿Qué enfermedad padece Laura Acuña?

Laura Acuña desde hace varios años enfrenta la enfermedad de endometriosis que de acuerdo con la Organización mundial de la salud, es una enfermedad en la que, en la parte exterior del útero, crece un tejido similar a la mucosa interior del útero que puede causar un dolor intenso en la pelvis y dificultar que se consiga un embarazo. Motivo por el cual durante varios años el deseo de convertirse en madre fue truncado.