Este es el guapo esposo de Maía de ‘La Descarga’ de Caracol; se conocieron de forma peculiar

Caracol Televisión es el medio nacional que a diario se encarga de brindarles a los televidentes una amplia información sobre diversos hechos diarios que terminan marcando la agenda nacional, pero cuando de entretenimiento se trata también son varios los programas que no pasan de largo y se encargan de amenizar las noches de los colombianos como es el caso de ‘La Descarga’ que regresó el pasado 30 de septiembre contando con la participación de los 100 mejores cantantes de Colombia, quienes estarán bajo la supervisión de los mentores, Marbelle, Gusi, Santiago Cruz y Maía, una barranquillera bastante talentosa y este es su esposo.

PUBLICIDAD

¿Cuántos hijos tiene Maía de ‘La Descarga’ de Caracol?

Maía, quien desde la primera temporada de ‘La Descarga’ logró destacarse no solo por sus conocimientos musicales, sino también por su carisma y espontaneidad frente a las cámaras, se convirtió en madre en el año 2022, dándole la bienvenida a Magdalena, quien llegó para iluminar su vida y es su sueño cumplido, ya que para la artista durante varios años su más grande anhelo era precisamente convertirse en madre, lo que la llevó a tener varias frustraciones, pero también a preguntarse el porqué no podía tener hijos si todo estaba bien tanto con ella como con su esposo a nivel reproductivo.

Lo cierto es que además de retomar su carrera musical y luego de pasar algunos meses con su hija, Magdalena, retomó cada uno de sus compromisos, pero eso sí, dejando claro que dividiría sus tiempos entre su familia y sus diferentes compromisos, pues a lo largo de su proceso de gestación solo se encargó de tener algunos shows y tener la mayor tranquilidad posible.

¿Quién es el esposo de Maía de ‘La Descarga’ de Caracol?

De acuerdo con lo revelado por Maía de ‘La Descarga’ durante una entrevista para ‘Bésame’ radio, su esposo es Alberto Bossio, quien además de sostener una relación con la artista es su mánager, pero no es el único, pues trabajan en conjunto con Carlos Alberto Galeano. En medio de sus declaraciones para la mencionada emisora, la artista aseguró que se conocieron en el año 2016 en medio de una fiesta y su amor fue casi que a primera vista, pues no hubo tiempo para ni ser amigos debido a la conexión que ambos sintieron al estar juntos.

“Yo tengo una cena en mi casa, vinitos, tal la cosa. Como a las once de la noche, me llama un amigo: ‘Moni, voy pa’ allá'. Listo, te estamos esperando. ‘Pero, estoy con dos amigos: uno lo conoces, el otro no’. Lo siento es mi casa, yo no dejo entrar a gente que no conozco”, agregó Maía, sin embargo, luego terminó aceptando, pues según ella lo vio “divino” y luego de hablar hasta la madrugada los besos fueron los protagonistas.