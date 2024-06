“Ojalá respondan”: Santiago Cruz mostró lo que le pasó a su guitarra con una aerolínea

Desde hace más de dos décadas el cantante Santiago Cruz ha sido la banda sonora de muchas relaciones al cantarle al amor y no es un secreto que sus temas llegan al corazón de quien las escucha por lo que lo convierte en uno de los máximos exponentes musicales del país.

En la actualidad el cantante se encuentra en la gira ‘Un Tour Acústico De Verdad’ en el que ha tenido presentaciones en países como Colombia, México y los Estados Unidos de América, y fue precisamente en este último en el que se dio un hecho lamentable.

Santiago Cruz expuso que en uno de los vuelos le quitaron la guitarra a su equipo y que esta iba sin el protector, para ser enviada a la bodega. Al entregarla de regreso estaba rota en la parte del cuerpo y una raja con dirección a un costado del puente de la misma.

“Y esta vez me tocó a mí o mejor dicho, le tocó a mi equipo. Ayer, en el vuelo de @americanair de Los Angeles a Miami, le quitaron a mi equipo mi guitarra, y la mandaron por bodega, a pesar de que al no tener ‘hard case’ o ‘estuche duro’ no lo pueden hacer, y acá en las fotos está el resultado. Todo esto acompañado de una falta de respeto enorme de parte del personal de la aerolínea al momento del abordaje en LAX. Esto se sigue repitiendo sin importar la aerolínea. #americanairlines @aacenter OBVIAMENTE ya empezamos el proceso de reclamación, ojalá respondan”, escribió Santiago Cruz.

Tal y como era de esperarse las reacciones no tardaron en llegar, pues la publicación se llenó de una infinidad de comentarios por parte de sus seguidores quienes deploraron el hecho y esperan que la aerolínea le responda al cantante por lo sucedió.

“Un ya clásico de las aerolíneas”, “Las aerolíneas nunca nos tratara. Como antes ahora solo somos paquetes para ellos. Que triste”, “😢nooo pobre guitarra 😢” y “Confiemos que habrá respuestas positivas, ante esta lamentable situación @santicruz ❤️🙌”, son algunas de las reacciones que destacan en el post de Santiago Cruz.