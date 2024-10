Marbelle confesó el éxtasis que sintió durante emotivo momento en ‘La Descarga’, “Quiero decirte”

Marbelle es una de las cantantes colombianas con más amplia trayectoria en la esfera del entretenimiento, pues desde muy corta edad tuvo claro que su camino estaba enfocada entre letras y ritmos, apoyada, por supuesto, por su mamá, quien confió en su talento y fue ficha clave para que llegara a ser parte de los principales escenarios del país. Aunque el camino de la bonaverense no fue sencillo gracias a su habilidad vocal, llegó a la televisión siendo parte de programas como el ‘Factor X’, además de la historia de su vida con ‘Amor sincero’, donde mostró el impacto que tuvo su mamá en su vida, así como también la llegada de su única hija como lo es Rafaella, quien decidió seguir sus pasos y fue fruto de su complejo matrimonio con Royne Chávez. Actualmente, la artista regresó a la televisión con Caracol y en medio de una de sus más recientes apariciones, Marbelle habló del éxtasis que sintió durante emotivo momento en ‘La Descarga’.

Luego de poco más de un año fuera de la televisión colombiana, Marbelle confirmó su regreso a la pantalla chica, siendo el principal foco la música, pues en esta nueva temporada de ‘La Descarga’ la convivencia pasa a un segundo plano, decisión que terminó siendo bastante aplaudida por los televidentes y por supuesto, de los mentores. Aunque han sido tan solo dos los capítulos que lleva el programa al aire, ha obtenido un buen recibimiento por parte del público y cada uno de los cantantes ha sido impactar a su manera la vida de los artistas.

Durante el capítulo de este 2 de octubre, quien terminó revolviendo los sentimientos de Marbelle, fue precisamente Emily Rose, una joven venezolana que fue escogida entre los 100 mejores cantantes del país, sin embargo, al llegar al templo de la música no terminó convenciendo al equipo de mentores del programa de Caracol Televisión: “Quiero decirte que ha sido muy extraño lo que acaba de pasar, porque tuve dos momentos de éxtasis en tu canción (…) Las notas, la afinación, había cosas que no las sentí, muy seguras todavía, pero hay cosas que están en un proceso, donde estás acomodándote tu registro, donde estás aprendiendo muchas cosas (…) Estás encontrando el camino donde te sientes cómoda con las canciones que te identificas para cantar es un camino largo que te va a servir muchísimo, no sientas esto como una derrota jamás”.

¿En qué proyectos trabaja Marbelle?

Marbelle además de su participación en ‘La Descarga’ de Caracol Televisión, que llegó por segunda vez a las noches de la pantalla chica, también ha sabido integrar esta actividad siendo parte de ‘Planchando el despecho’, un grupo musical bastante reconocido que regresó a los escenarios con Yolanda Rayo, Majida Issa, Keyla, entre otras figuras.