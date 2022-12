Maía confesó que tuvo peligro de perder a su bebé luego de caerse dos veces

Maía ahora mismo es una de las cantantes más nombradas en redes sociales, pues hace parte de los jueces de ‘La Descarga’, en donde no solo ha puesto a prueba su talento, sino también su personalidad, paciencia, capacidad de convivencia, etc. Una de las cosas que la hace sonreír hoy en día, no solo es esta nueva etapa de jurado en el nuevo programa, sino que está disfrutando con todo el ser mamá.

A pesar de que la tarea nunca es fácil, si es fácil enamorarse de la tarea de ser mamá. Eso sí, ha confesado más de una vez que no ha podido dormir bien desde que la niña nació, sobre todo porque lo primeros meses son los más difíciles en cuanto a sueño, ya que en la noche se despiertan para comer.

Ahora, en medio de una entrevista para ‘Lo Sé Todo’ reveló que estuvo muy preocupada porque pensó que iba a perder a su bebé luego haberse caído dos veces cuanto tenía ocho meses. Mientras bajaba las escaleras, la cantante se resbaló y se cayó. Inmediatamente, se fue para el hospital para revisar que todo estuviera bien, pues realmente se levó un gran susto. Afortunadamente, le confirmaron que el bebé estaba bien porque ella contaba con bastante líquido amniótico, por ende, la bebé casi que rebotó dentro de la barriga.

Además de eso, reveló que una de las cosas que le ayudó fue haber practicado yoga, lo que le enseñó a saber como caer, pues bien, dicen por ahí que no es más que una mujer tenga un bebé o esté embarazada para que empiece a caerse por ahí.

Afortunadamente, dichos incidentes no afectaron para nada el crecimiento de su hija