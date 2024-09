“Casada con un payaso”: Lina Tejeiro reveló qué detalle la enamora de un hombre

Lina Tejeiro se puso al frente de una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, aprovechando algo de tiempo libre para hablar sobre diferentes temas, entre ellos detalles sobre lo que busca en una pareja, aprovechando una interrogante de un internauta para contar qué aspecto la enamora en un hombre.

La actriz estuvo al frente de una situación polémica en las redes sociales a propósito de una reciente entrevista a la que asistió, recibiendo comentarios negativos al dejar claro que si bien disfruta de la compañía de una pareja, no está entre sus prioridades actuales formalizar una relación, indicando que está pensando en cumplir sus metas a primera instancia.

La manera despreocupada en la que la colombiana se expresó sobre este tema generó opiniones divididas, con muchos usuarios de las redes sociales indicando que solo estaba dando excusas para justificar su soltería, mientras que otro grupo la aplaudió por su mensaje de empoderamiento al indicar que no necesita de un hombre y que puede valerse por su cuenta.

Pero tal parece que a Lina Tejeiro le quedó el gusto por responder interrogantes, razón por la cual protagonizó una sesión de preguntas y respuestas en Instagram en donde estuvo hablando sobre diferentes temas, e incluso dio a conocer que está al tanto de todos los comentarios negativos que generó la entrevista.

Y a propósito de una pregunta de un usuario de Instagram, la presentadora aprovechó para hablar sobre este tema controversial, abordándolo desde un punto de vista diferente al contar qué detalle la enamora de un hombre.

“Que sea inteligente, gracioso, trabajador, que tenga inteligencia emocional, que me haga reír, que me haga reír y que me haga reír. Voy a terminar casada con un payaso”, dijo entre risas la joven en una historia, resaltando también que le gustaría que sepa bailar y que la trate bien.

Lina Tejeiro y su relación con la admiración

En la misma historia, la actriz también abordó el mismo tema desde un punto de vista más general, desglosando qué detalles hacen que se enamore de una persona, pero no es un sentido romántico, sino en uno más amplio.

“Me enamora mucho la admiración que puedo sentir por las cualidades de una persona (...) O sea, que yo diga ‘wow, es inteligente, es gracioso, es caballeroso’, pero que sea como una admiración hacia esa persona”, dijo Lina Tejeiro en una historia.