“Por la plata baila el mono”: Lina Tejeiro sobre su reacción a la canción de sus ex

Lina Tejeiro es una de las figuras más reconocidas en la actuación y la farándula colombiana. Desde que era niña inició su vida en la actuación con su papel de Samantha en “Padre e hijos”, cuando tenía 11 años y que duró 5 años con su personaje. También ganó reconocimiento por su exitoso personaje en “La Ley del Corazón”. Más recientemente, Lina demostró su versatilidad como presentadora en el reality “La Casa de los Famosos” de VIX. Ahora, su nombre se volvió viral porque se conoció una colaboración musical de sus exnovios, Andy Rivera y Juan Duque, y su reacción se convirtió en una clase maestra, pues ante lo que parecía ser una crisis, se convirtió e una oportunidad.

Aunque la colaboración entre los cantantes generó una gran cantidad de comentarios, el foco se concentró en las reacciones de la actriz y creadora de contenidos de 32 años.

Reacción de Lina Tejeiro por la colaboración entre Andy Rivera y Juan Duque

Inicialmente Lina Tejeiro no se refirió a la colaboración entre Andy Rivera y Juan Duque con nombres propios, pero sí aprovechó que ellos generaron que todos los focos se volcaran sobre ella y lo que hizo fue aprovechar la oportunidad para promocionar su marca de cosméticos.

En una conversación con Tatiana Franko en el pódcast Vos podés, Lina Tejeiro rompió el silencio y se refirió a la estrategia que ejecutó para enfrentar los comentarios que iba a recibir.

“Ellos se estaban haciendo una publicidad gratis, no directamente con mi nombre, pero sí indirectamente, entonces yo dije: ‘Pues yo también’ (...) Dios los hace y yo los junto. Ellos habrán dicho: ‘Seguramente la gente va a hablar de ella, así la canción no tenga que ver absolutamente nada con ella’, porque de seguro no tiene nada que ver conmigo. Pero tú y yo sabemos lo que estamos haciendo, tú y yo sabemos lo que va a pasar. La gente no es boba, ellos tampoco y yo menos”, dijo en la conversación.

Además, dijo que: “Hay oportunidades que no se pueden perder y pienso que él es de esos que lo que llegue lo coge. Yo no soy de los que piensan que toda plata se gana y toda oportunidad se coge porque no siempre suma para uno, pero hay personas que piensan que sí (...) Hay personas que piensan que por la plata baila el mono, hay muchos King Kong en este mundo, y Juan podría ser uno de ellos”.