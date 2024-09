“Saben lo que están haciendo”: Lina Tejeiro volvió a hablar sobre la canción de Andy Rivera y Juan Duque

Lina Tejeiro finalmente se pronunció de una manera más clara sobre el tema que lanzaron sus dos exparejas, Juan Duque y Andy Rivera, a finales de agosto, dejando saber con mayor detalle qué opinaba sobre esta estrategia musical, admitiendo que ambos “saben lo que están haciendo”, refiriéndose al impacto que este tema tuvo.

La colombiana ha estado gozando de una buena temporada en lo que respecta a su faceta profesional, debutando como presentadora en La previa y El aftershow de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, consiguiendo un papel protagónico en la nueva versión de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, además de lanzar su propia marca de rímel.

Sin embargo, hace pocas semanas la joven estuvo en la mira de muchos usuarios de las redes sociales luego de que Andy Rivera y Juan Duque lanzaran una nueva colaboración musical, una en la que, presuntamente, hablan sobre ella.

El par generó muchas expectativas con diferentes publicaciones y algunos adelantos, lo que dio pie a que muchos internautas aprovecharan para dejar todo tipo de comentarios al respecto, varios de ellos aplaudiendo a los cantantes, mientras que otros los acusaban de aprovecharse de la fama de la actriz para generar interés.

El día del estreno del tema, muchas personas estuvieron a la expectativa de que Lina Tejeiro se pronunciara con algún tipo de publicación o una indirecta en sus redes sociales, algo que sucedió, pero no como muchos esperaban, ya que aprovechó esto para enviar un contundente mensaje y hacerle publicidad a su marca de rímel.

“Ay, a veces unir fuerzas no es suficiente, para triunfar realmente y tener ÉXito, se necesita Coraje”, dijo la joven en su contundente video.

Lina Tejeiro se pronunció claramente sobre la canción de Juan Duque y Andy Rivera

Si bien la colombiana prefirió hacer una publicidad para lucrarse con el lanzamiento de sus exnovios en vez de generar polémica con un comentario directo, a poco menos de un mes de este evento decidió ser un poco más clara al respecto durante una entrevista.

Durante el pódcast de Vos Podés, Tatiana Franko no dudó en preguntarle sobre el tema que sacaron Andy Rivera y Juan Duque, logrando que Lina Tejeiro diera una respuesta un poco más clara sobre lo que pensaba de esta colaboración, dando a entender que ellos pensaron bien esto, y que ella también terminó lucrándose gracias a su estrategia en respuesta.

“La gente la relacionó conmigo, ellos no son bobos, ellos saben muy bien lo que están haciendo y aquí tenemos que ganar los tres, sí o sí”, dijo sonriente la actriz.

También aprovechó para indicar que su relación con Duque duró poco tiempo porque sucedió un evento que no era “negociable” para ella, dando a entender que no soportará actitudes que no estén alineadas con ella solo por el hecho de tener compañía.