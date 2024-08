“Porque 2 es mejor que uno” Lina Tejeiro en exclusiva responde sobre sus exnovios

‘Ni con él, ni conmigo’ es la nueva colaboración de Andy Rivera y Juan Duque, ambos exparejas de la famosa actriz, que está estallando las redes sociales con la situación y de paso aprovechando la atención para promocionar su producto de belleza personal. En la noche del 24 de agosto la actriz posteo un video reaccionando a toda la situación que a las pocas horas se fue viral.

Todo empezó cuando Andy Rivera y Juan Duque publicaron un carrusel de imágenes en Instagram en donde aparecían juntos y muy contentos, para luego anunciar la colaboración en el tema, que tiene un ritmo de bachata y su letra hace referencia a una relación fallida. “Tanto que te di, pero lo bueno no lo cuentas, pensé que era yo, que el problema era mío y no te funcionó ni con él ni conmigo” es un fragmento de la canción que ha desatado miles de comentarios.

Lina Tejeiro ha sabido sacarle el jugo a toda la atención mediática que ha tenido, promocionado su marca de rimel ‘Coraje`al mostrarla de nuevo en su segundo video: “¡Porque 2 es mejor que uno… hoy te regalo este 2x1 !!!”, es la descripción del post, donde vemos a la artista en una entrevista exclusiva con su particular discurso en donde un periodista le hace una pregunta que no se logra entender claramente a lo que ella responde: “Ay, a veces unir fuerzas no es suficiente, para triunfar realmente y tener ÉXito, se necesita Coraje”

Este nuevo video en pocos minutos de ser publicado alcanzó más de un millón de vistas y miles de comentarios en que halagan a la actriz: “Ella verdaderamente dijo: AQUÍ FACTURAMOS TODOS”, “Hasta para responder, hay NIVELES, de coraje por supuesto!”, “Coraje debería vender cepillos, porque definitivamente peina muy bien”.

También sus colegas y amigos han aplaudido la promoción de Lina a su marca, entre ellos Tatán Mejía, Salomón Bustamante, Karen Sevillano, Melissa Martínez, Karen Cano, entre otros más. Todas las interacciones de la publicidad van en aumento.