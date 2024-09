“Si me quedo sola, me quedo sola”, Lina Tejiero habló de su visión sobre las relaciones amorosas

Lina Tejeiro es una de las figuras más reconocidas en la actuación y la farándula colombiana. Desde muy joven, ganó notoriedad por su papel de Samantha en la icónica novela “Padre e hijos”, que se emitió de 2004 a 2009. Su talento también brilló en la exitosa serie “La Ley del Corazón”. Más recientemente, Lina demostró su versatilidad como presentadora en el reality “La Casa de los Famosos” de VIX, consolidándose como una de las personalidades más queridas del entretenimiento en Colombia. Por estos días, el nombre de la actriz anda rondando en redes sociales debido a la colaboración musical de sus exnovios, Andy Rivera y Juan Duque, situación de la que ella también aprovechó muy bien y mediante una entrevista expresó cuál es su percepción frente al amor.

Recién salió la canción ‘Ni con él ni conmigo’, Lina aprovechó que las miradas del ojo público estaban en ella y así salió a promocionar su marca de rimel ‘Coraje`al mostrarla en un video: “¡Porque 2 es mejor que uno… hoy te regalo este 2x1 !!!”, es la descripción del post, donde vemos pudimos ver a Lina en una entrevista exclusiva con su particular discurso en donde un periodista le hace una pregunta que no se logra entender claramente a lo que ella responde: “Ay, a veces unir fuerzas no es suficiente, para triunfar realmente y tener ÉXito, se necesita Coraje”.

En estos días, Lina Tejeiro volvió aparecer en el Pódcast VOS PODÉS de Tatiana Franko, en el que toco varios aspectos de su vida, uno de ellos sus 15 años de carrera y también el ámbito sentimental, primero, Tatiana le pregunto acerca de la colaboración de sus expajeras a lo que ella contestó que lo sabía mucho tiempo antes y que en realidad la situación dio para que los tres sacaran provecho: “La gente los relaciona conmigo, ellos no son bobos, ellos saben muy bien lo que están haciendo y aquí tenemos que ganar los tres” fue la respuesta de Lina.

Por otro lado, la actriz habló de su situación sentimental, en la que indicó que se encontraba bien y feliz, sola y que si llega alguien a su vida debe entender las prioridades que tiene, además que se sueña siendo mamá y que si no llega el hombre indicado acudiría a la inseminación artificial o a la adopción y fue enfática en que un hombre no la hace sentir realizada.

“No quiero sonar a resignación, pero si me quedo sola, me quedo sola, estoy tan bien como estoy, estoy tan feliz disfrutando mi vida...”,”yo quiero hijos, yo quiero una pareja y en hoy en día me sueño siendo mamá porque ver a mi mejor amiga en eso me ha despertado a mí un montón esto, de querer ser mamá...”,”Si llega un hombre es para entender la mujer que tiene al lado, sino mi rey que te vaya muy bien, yo puedo hacerlo sola...” son algunas de las afirmaciones de Lina durante la entrevista.