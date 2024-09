“No parece hombre”: Aida Victoria Merlano publicó un tierno gesto de su pareja y las burlas no faltaron

Aida Victoria Merlano ha estado brindando más información sobre el que sería su nuevo novio, protagonizando una historia en donde se podía escuchar la voz de la persona en cuestión mientras le dedicaba un tierno mensaje. Sin embargo, esto dio pie a que muchos usuarios de las redes sociales se burlaran de la situación por un curioso detalle del hombre misterioso.

PUBLICIDAD

La creadora de contenido pasó por un momento complicado hace un par de meses a propósito de su abrupta ruptura con el streamer ‘Westcol’, mostrándose muy sensible por este episodio en su vida, el cual le afectó aún más por la manera en la que terminó, dando a entender que su pareja estaba coqueteando con otra mujer.

Puede leer: Ni el FBI: seguidoras de Aida Victoria Merlano descubrieron la identidad de su presunto novio

Sin embargo, después de muchas escenas de llanto y reflexión, la joven decidió ponerle fin a sus publicaciones melancólicas y mostrar contenido más alegre, dejando ver que desde hace varias semanas ha estado asistiendo a conciertos y presentaciones musicales, se ha divertido en sitios nocturnos e incluso ha realizado algunos viajes a diferentes países.

Y en el proceso, Aida Victoria Merlano ha dejado algunas pistas en las que daría a entender que está saliendo con una nueva persona. De hecho, se han filtrado un par de videos en los que aparece besándose con un hombre misterioso en una discoteca, generando todo tipo de reacciones.

Y si bien la colombiana no ha confirmado de manera oficial su relación, en una reciente historia compartió un mensaje de quien sería su nueva pareja, en el que aprovecha para dedicarle unas palabras después de que le preguntara al hombre por qué se quería casar.

“Porque me encantas, porque te amo, porque te adoro, porque me gustas, porque me fascinas”, dijo el hombre fuera de la toma mientras Aida sonreía y mostraba una cara llena de emoción.

PUBLICIDAD

Lea también: “Una exnovia frustrada”: ‘Westcol’ defendió a Valka de los comentarios de Aida Victoria Merlano

Usuarios de Instagram no dudaron en burlarse del presunto novio de Aida Victoria Merlano

En la sección de comentarios de una publicación que logró rescatar este clip, varios usuarios de Instagram no se midieron a la hora de criticar el video de Aida Victoria Merlano, enfocándose en curioso aspecto de su hombre misterioso.

“Tiene voz de mujer”, “Así me escuchaba yo cuando me estaba desarrollando”, “El novio se estaba drogando con helio o habla así de verdad?”, “La voz Aida es más grave que la del chico o solo es mi impresión?” y “Son ideas mías o no parece hombre?” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post.