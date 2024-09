Aida Victoria Merlano reveló la verdadera razón por la que no tiene un perfil en ‘OnlyFans’

Aida Victoria Merlano le dejó saber a sus seguidores por qué se ha mantenido muy firme respecto a una de las muchas peticiones que le han hecho sus seguidores, indicando la razón principal por la cual no se ha animado a abrir un perfil en ‘OnlyFans’, revelando que no tiene que ver con su reputación o su figura, sino con otro aspecto de valor.

La influencer ha estado muy activa a través de sus redes sociales publicando todo tipo de contenido, bien sea relacionado con sus proyectos y algunas pautas publicitarias, varias de sus ocurrencias que hacen reír a sus seguidores, o parte de sus viajes a diferentes lugares del mundo.

Y a propósito de su más reciente viaje a Europa, la creadora de contenido decidió hacer un pequeño paréntesis para protagonizar una sesión de preguntas y respuestas, en la que muchos temas diferentes salieron a la luz.

Uno de ellos giró alrededor de una interrogante de un usuario de Instagram que le preguntó si ha pensado en abrirse un perfil en OnlyFans al igual que muchas figuras famosas de las plataformas digitales. Y ante esto, aprovechó para dar una contundente respuesta.

“No disfruto de que me paguen para darse la p***, entonces no me gustaría ganarme la vida de esa manera. Por eso siento que hasta ahora no me he abierto un ‘Only’. Yo me encuero cuando se me da la gana, y amén si usted se quiere dar su p***, pero no me está pagando por eso”, dijo jocosamente Aida Victoria Merlano en una historia.

La colombiana resaltó que no siente ningún tipo de pudor y que le gusta mostrar su figura en las redes sociales, por lo que esta no sería una razón para pensar en no abrirse un perfil en esta página.

Aida Victoria Merlano no tiene pena en mostrar su cuerpo

Así como lo comentó en el mismo clip, la influencer ha dejado claro en más de una oportunidad que se siente muy segura sobre su figura, no solo por los elogios que recibe de muchos usuarios de las redes sociales, sino también por cómo se percibe a sí misma.

Para mantener esto, Aida Victoria Merlano comparte con frecuencia sus rutinas de ejercicio, además de lo mucho que suele hablar sobre el programa de entrenamiento al que está suscrita, indicando que no solo vela por su acondicionamiento físico, sino también por su dieta.

Esto le ha dejado la confianza necesaria para mostrar varias fotos en las que aparece ligera de ropa y en poses llamativas para muchos de sus seguidores.