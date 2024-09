Aida Victoria Merlano es la nueva presidenta de un equipo de fútbol

La empresaria e influencer Aida Victoria Merlano ha dejado a toda su comunidad sorprendida al revelar que es la presidenta de Galácticos del Caribe de República Dominicana, esto tras una publicación por medio de las redes sociales.

A través de un video Aida Victoria Merlano muestra cómo ha sido su proceso en Internet respecto a las veces que ha sido atacada por los internautas y la manera en la que ella sigue de pie pese a todo.

“Me siento pequeña enfrentada a un mundo que no conozco, con opiniones que golpean sin saber si uno de esos golpes me noquee, abrumada, llena de miedo…miedos reales, miedos que sí son posibilidad. Lanzarme sin saber qué me espera también tiene la probabilidad de que nada contenga mi caída. Supongo que de eso se trata la vida”, dice Aida Victoria Merlano.

Pero tras las primeras palabras de Aida Victoria Merlano en el video, se van enumerando una a una, diversas capturas con muchas ofensas mientras ella invita con un mensaje lleno de positivismo y empoderamiento a dejar de lados esas circunstancias y mirar al frente.

“Toda subida por lógica ya de por sí supone la gravedad en contra. Aun así, aprendimos a subir, aprendimos a volar. ¿Qué sería de las grandes recompensas si no hubiese valientes dignos de ellas? ¿Y qué sería de los relatos si en este mundo abundaron cobardes? Mientras algunos esperan que baje la marea a otros nos toca hacernos más fuertes para aprender a nadar en ella”, finaliza Aida Victoria Merlano.

Tal y como era de esperarse la publicación de Aida Victoria Merlano se llenó de diversas reacciones por parte de la comunidad digital quienes con comentarios divididos llenaron el post de la influencer.