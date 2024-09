Ni el FBI: seguidoras de Aida Victoria Merlano descubrieron la identidad de su presunto novio

Aida Victoria Merlano quedó impresionada con las habilidades investigativas de sus seguidoras de Instagram, revelando que, aparentemente habrían dado con la identidad de su pareja actual, con quien estuvo de viaje recientemente. Además, la influencer bromeó con el hecho de que sus fans la “acusaron” con su abuela por protagonizar un romance con una persona aparentemente mucho mayor que ella.

La influencer ha estado pasando por un buen momento en su vida desde que terminó su relación con el streamer ‘Westcol’, ya que a pesar de mostrarse muy dolida al principio, pocas semanas después dejó ver una actitud más alegre y divertida, muy característica de ella.

En sus recientes publicaciones ha mostrado que ha salido a conciertos y presentaciones musicales, visitado varios restaurantes, viajado a diferentes partes del mundo y ha gozado de toda esta experiencia, mostrando su cara más alegre en el proceso.

De hecho, en sus historias recientes dejó ver que estuvo de viaje por Santorini, disfrutando de lo que esta zona europea tiene para ofrecerle a sus turistas, desde gastronomía exótica hasta paisajes admirables.

Sin embargo, la colombiana dio a entender que no viajó sola, sino que fue invitada por un misterioso hombre, con muchos de sus seguidores presumiendo que se trata de su pareja.

Y si bien la creadora de contenido ha sido muy celosa con el hecho de no revelar la identidad de su hombre misterioso, tal parece que la incógnita no le duró mucho tiempo debido a que, aparentemente, sus fans lograron dar con la identidad del sujeto, tal y como comentó en Instagram.

Aida Victoria Merlano contó que sus seguidoras identificaron a su presunta pareja

En una serie de historias, la colombiana se mostró sumamente asombrada por le hecho de que sus fanáticas lograron dar con la identidad del hombre que viajó con ella a Santorini: “unas de ustedes encontraron el Instagram de anciano, me expusieron. O sea, no es que esté confirmando nada, o sea, no es una confirmación”.

Por si fuera poco, Aida Victoria Merlano también se quejó porque, aparentemente, estas mismas seguidoras habrían contactado a su abuela para contarle de la relación que estaba protagonizando su nieta.

“Aparte de que encontraste el Instagram del anciano, te fuiste a ponerle quejas a mi abuela”, dijo la influencer mientras ponía un audio de su abuela en el que le reclamaba por esta situación.